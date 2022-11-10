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幣安併購FTX破局 加密貨幣概念股盤中跌逾5%

2022/11/10 12:20（11/10 12:57 更新）
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全球最大加密貨幣交易平台幣安放棄收購競爭對手FTX，消息一出，衝擊加密貨幣市場信心。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
全球最大加密貨幣交易平台幣安放棄收購競爭對手FTX，消息一出，衝擊加密貨幣市場信心。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北10日電）全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）9日宣布擬併購陷入財務困境的對手FTX美國以外業務，但經過調查後，幣安今天宣布放棄併購，衝擊加密貨幣市場信心，用於挖礦的顯示卡台廠今天盤中股價一度下跌超過5%。

顯示卡廠麗臺今天盤中最低來到35元，下跌5.4%；撼訊低點至60.5元，跌幅約4.7%；青雲盤中低點32.6元，跌幅約3.6%。

幣安執行長趙長鵬9日在推特發文指出，FTX向幣安求助，雙方已簽署一份不具法律效力的意向書，計劃由幣安完全收購FTX旗下子公司FTX.com，也就是FTX美國以外業務，以協助FTX應對流動性資金危機，幣安也將在接下來數天內進行完整的盡職調查。

但才過了一天，幣安推特官方帳號今天就發文宣布，根據盡職調查結果，以及有關FTX可能涉及不當處理客戶資金與遭受美國監管機構調查的新聞報導，幣安決定將不尋求對FTX.com的潛在收購。

幣安表示，起初希望能協助FTX客戶並提供流動性，但相關議題已超出幣安所能控制或能提供協助的範圍。

幣安強調，每當加密貨幣產業有大型業者失敗，散戶就會遭殃。過去幾年已看到加密貨幣生態圈變得更有韌性，幣安認為，濫用客戶資金的業者將被自由市場淘汰。（編輯：林淑媛）1111110

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