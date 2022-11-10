幣安放棄收購FTX 加密貨幣價格暴跌

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（中央社紐約9日綜合外電報導）全球最大加密貨幣交易平台幣安對FTX.com的收購案翻盤，幣安今天宣布，放棄收購競爭對手FTX，理由是有報導指出FTX可能涉及客戶資金處理不當，並牽涉美國監管機構調查。

法新社報導，這一發展對總部設在巴哈馬的交易平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）是進一步打擊。班克曼-佛里特有加密貨幣金童之稱，卻遭遇這般驚人的命運逆轉。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬過去是班克曼-佛里特的死對頭，曾指控FTX無力償債，但昨天表示有意收購，出手救援FTX。

幣安宣布簽署不具約束力的收購意向書後，隔天在推特（Twitter）表示：「我們已經決定，不尋求對FTX.com的潛在收購。」

根據推文：「一開始，我們原本希望能提供流動性來幫助FTX客戶，但這些問題已超出我們控制或幫助的能力範圍。」

幣安也提到最近有關客戶資金管理不當，以及美國監管機構調查的新聞報導。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）援引知情人士的話報導，FTX執行長班克曼-佛里特今天告訴投資人，由於近幾天收到提款請求，FTX需要緊急資金來彌補高達80億美元的缺口。

FTX沒有立即回應路透社的置評請求。

一名知情人士今天表示，美國證券監管機構正在調查FTX在流動性緊縮之際，是否正確處理客戶資金以及其加密貨幣借貸活動。

消息人士表示，美國證券交易委員會（SEC）幾個月前就開始調查FTX，是否遵守與客戶資產隔離和與客戶進行交易相關的證券法。

幣安表示將放棄收購FTX後，加密貨幣價格連續第2天暴跌。根據CoinDesk的數據，比特幣大跌超過13%至1萬5840美元，創下2020年11月以來最低點。本週稍早比特幣曾站上2萬美元。另一個主要的加密貨幣以太幣（Ether）則下跌13%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111110