全球最大加密貨幣交易所幣安遭竊 損失約32億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎7日綜合外電報導）世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）今天表示，詐欺人士從它的平台竊走了價值約1億美元（約新台幣31.7億元）的加密貨幣。

法新社報導，幣安執行長趙長鵬在推特（Twitter）發文稱，由於系統中的安全漏洞遭到駭客利用攻擊，導致幣安專有的加密貨幣額外產出。他說：「目前所受影響估計約為1億美元。」

趙長鵬寫道：「這個問題目前已得到控制。你們的資金很安全。我們對於所造成的不便感到抱歉，並將繼續提供最新進一步消息。」

儘管與今年3月人氣區塊鏈遊戲Axie Infinity價值5億多美元的加密貨幣竊案相比，幣安這次事件是小巫見大巫，但仍名列幣圈史上最大盜竊案之一。

趙長鵬指出，這次竊賊利用跨鏈橋BSC Token Hub犯案，他向客戶保證這個漏洞已被修補。

跨鏈橋是投資人將資產從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈的工具。詐欺犯越來越常利用跨鏈橋的弱點來竊取加密資產。

幣安在社群媒體平台Reddit表示，遭竊金額在1億至1.1億美元之間，已追回700萬美元。

Axie Infinity竊案以及9月加密貨幣公司Nomad被竊走近2億美元，也都與跨鏈橋漏洞有關。加密資產分析公司Chainalysis於8月表示，今年來跨鏈橋漏洞攻擊已造成約20億美元遭竊。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1111007