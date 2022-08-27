NFT詐騙亂象／周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

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名人被駭事件層出不窮，天王周杰倫的「無聊猿」NFT被偷走，損失高達新台幣千萬元，上當原因從一條釣魚網址開始。（中央社製圖）

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（中央社記者吳家豪、江明晏台北27日電）名人被駭事件層出不窮，以往多半是臉書、粉專被盜帳號，如今駭客轉向「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）詐騙，連天王周杰倫的「無聊猿」NFT都被偷走，損失高達新台幣千萬元，上當原因竟只從一條釣魚網址開始。

元宇宙經濟來臨，市值屢創天價的NFT藝術品吸引大眾爭相投資。駭客看準「人」才是最大的安全漏洞，透過「社交工程陷阱」（利用人性弱點進行簡單的溝通與欺騙）找上受害者，衍生出新的投資騙局。等你一旦點擊假連結進入幾可亂真的NFT釣魚網站，再不小心按下交易按鈕後，才會發現受騙上當，包括藝人周杰倫、劉畊宏、紀培慧、余文樂都曾慘遭NFT詐騙。

周杰倫NFT被騙始末 錢包授權太大意

台灣藝人周杰倫今年4月1日當天在Instagram上發文，表示自己編號3738無聊猿NFT被網路釣魚偷走，起初還以為是愚人節玩笑，「結果一去查看，真的沒了」。

「無聊猿」是無聊猿遊艇俱樂部（BAYC）推出的1萬隻各有獨特表情的猿猴NFT作品，今年1月地板價正式突破100枚以太幣（約新台幣780萬元），隨後在交易平台上多次高價轉手，陸續以133以太幣、155以太幣成交，一度成為喊上天價的NFT收藏品。

這隻被稱為「NFT之王」的猴子價格不菲，自然成為駭客鎖定目標。但駭客究竟如何取得周杰倫NFT權限，趨勢科技調查發現，起初駭客入侵無聊猿官方論壇Discord並放上釣魚網址，周杰倫的帳號持有者看到網址後前往釣魚網站，以為在鑄造新的NFT，所以核准了錢包交易。

隨後駭客藉由周杰倫帳號持有者的核准，取得周杰倫的無聊猿NFT權限，駭客再將NFT轉到自己帳號並賣出，共得手169以太幣，並將以太幣匯入混幣器來躲避追蹤，消失在數位世界之中。

這場騙局正是利用民眾不熟悉NFT投資平台的特性，打造幾可亂真的假網站，一旦受害者連結錢包、按下授權交易，詐騙集團只需幾秒就能移走錢包裡所有項目。

NFT詐騙連結屢試不爽 災情持續擴大

在周杰倫NFT被駭之前，藝人劉畊宏暨「Phanta Bear」（幻想熊）NFT發行人今年2月初也曾發布聲明指出，社群平台2度被駭客入侵，共有58人誤點詐騙連結，導致財產損失14.14乙太幣。

另外，因電影「九降風」打開知名度的演員紀培慧今年3月忘了關閉Discord私訊功能，收到一堆私訊，誤將詐騙訊息看成認證社團的公告內容，點下連結進入精美的NFT釣魚網站，花費0.12以太幣買下屬於自己的NFT，才發現這種NFT根本不存在。事後她以自身慘痛經驗發文，奉勸新手別犯同樣錯誤。

港星余文樂所推出的ZombieClub NFT曾創下多項交易紀錄，交易量超過新台幣10億元；他今年5月也自爆曾被NFT詐騙，只能「怪自己不小心」，但並未多談細節。

資安專家研究發現，釣魚網站有時和真正網址只差一個英文字母，美術設計又和官網完全一樣，受害者即使用放大鏡檢視都不容易察覺差異，才會造成這麼多名人上當。

NFT新手必修 別輕信網路連結、錢包授權看仔細

趨勢科技提醒，NFT新手該知道幾件防盜注意事項。首先，不要直接用Google關鍵字尋找NFT網站，有些詐騙網站會買廣告，讓自己的網址連結出現在搜尋頁面的置頂位置。使用者應該盡量藉由可信任的第三方網址連到NFT網站或Discord論壇，例如全球最大NFT交易平台OpenSea就會放上項目的相關網址。

值得注意的是，NFT的項目方通常會在Discord開啟Official-links頻道放上官網連結，不要輕易相信出現在這個頻道以外的連結。

趨勢科技呼籲，錢包授權時務必再三確認；鑄造NFT時，對象應該是智能合約而非個人錢包，可以去Etherscan等地址查詢網站，辨別交易對象是否為智能合約。

此外，使用者應該切記，勿隨意簽署setApprovalForAll（將自己持有的某系列NFT全部授權給某個地址）授權給任何不認識的錢包，否則對方會得到權限並可能轉走你的NFT。如果簽署授權時，錢包顯示sending eth而沒有其他API（應用程式介面）名稱，代表只是傳送以太幣給對方，並非在鑄造NFT。

「詐騙危害了整個NFT產業」，趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯認為，目前各國在管制NFT的作為上，大部分以刑事局、調查局為主，都是出現具體犯罪事實時才依法可管。但由於台灣警方目前對新型態的NFT、區塊鏈、加密貨幣詐騙，都還是非常陌生，建議應實施相關教育訓練。

除此之外，他舉例，科技部可以發展「訊息科技」，畢竟包含NFT在內的新一輪金融詐騙手法，大都是透過訊息，「如果科技能夠讀得懂這些話，做到訊息過濾、分類，甚至示警的AI語意分析技術，應能發揮預防角色」，在打擊NFT詐騙上，打造更積極的「犯罪預防」作為。（編輯：張良知）1110827