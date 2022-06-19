央行示警NFT風險高 小眾市場不適合一般大眾投資

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（中央社記者蘇思云台北19日電）中央銀行示警，非同質化代幣（NFT）目前僅是加密資產交易的小眾市場、流動性低，且研究指出，NFT發行時即第一手購入者，僅28.5%在轉賣時獲利；NFT投資風險高，並不適合作為一般大眾的投資標的。

中央銀行在理監事會議會後參考資料中，特別以一個章節說明「去中心化金融（DeFi）及非同質化代幣（NFT）之發展與風險議題」。

央行指出，DeFi本身可能有資訊不對稱與詐欺、市場誠信、非法活動、營運與技術、治理和外溢到傳統金融市場等6大風險。

央行指出，NFT前身是比特幣衍生出的有色幣（Colored Coin），2017年加密龐克（CryptoPunks）及謎戀貓（CryptoKitties）曾引發一波熱潮，去年則因藝術品拍賣、新遊戲模式及名人參與，帶動NFT炒作風潮。

在NFT市場發展現況，央行表示，藝術品與收藏品為目前NFT市場交易主流，遊戲類別雖因去年受益於「邊玩邊賺」（play-to-earn）的炒作熱潮，讓交易筆數攀升；但就整體交易金額而言，仍以單價較高的藝術品與收藏品類別占大宗。

央行表示，NFT只是加密資產交易的小眾市場，流動性低，購入後不易轉手。目前用來發行各種加密資產的以太坊平台，活躍錢包數約40萬個，但NFT活躍錢包數不及2萬個、占比僅4%，且較去年11月單日近12萬個的高峰已大幅減少。此外，NFT經初級市場上市銷售後，在次級市場的轉手率不高。

央行指出，NFT只是一種區塊鏈上的特殊代幣，可用來記載任意數據，是否可表彰其代表商品的所有權，尚有疑義；即使NFT真能代表商品所有權，其投資風險仍然很高，不適合作為一般大眾的投資標的。

央行表示，NFT市場充斥虛偽交易，藉此營造NFT交投熱絡假象，且NFT市場多數參與者並未獲利。Chainalysis研究指出，NFT發行時即第一手購入者，僅28.5%在轉賣時會獲利；另在區塊鏈上產製出的NFT，有1/3最終未能銷售出去。

央行也認為，NFT市場目前仍存在許多問題，除了取得NFT並不一定代表取得商品的所有權、消費者可能買到抄襲、詐騙或造假的NFT外，NFT與比特幣等其他加密資產使用相同的區塊鏈技術，也連帶承擔相同的技術風險。

央行指出，買賣NFT亦可能涉及洗錢等不法交易，而將NFT碎片化也可能會涉及證券發行等募資或吸金行為；目前大多數國家尚未把NFT納入監理，難以期待消費者受到周延保護。（編輯：蘇志宗）1110619