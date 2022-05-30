施振榮推動數位創作人才培育 盼双融域搭建新舞台

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（中央社記者吳家豪台北30日電）宏碁集團創辦人施振榮日前透過視訊，與宏碁數位創作獎歷屆得獎人及新生代NFT（非同質化代幣）生成藝術家吳哲宇線上交流；施振榮表示，科文集團旗下沉浸式展演場域双融域，將成為培育數位創作人才的新舞台。

施振榮創辦的智榮基金會今天發布新聞稿說，施振榮在吳哲宇由美返台期間，邀請他與双融域攜手舉辦個展，並促成5月27日透過視訊進行宏碁數位創作獎歷屆得獎人與吳哲宇的線上交流活動，分享創作經驗及心路歷程。

施振榮表示，為培育台灣的數位創作人才，替人才搭建舞台，宏碁基金會於2004年至2015年期間共舉辦12屆宏碁數位創作獎競賽，提供中學生數位創作舞台，且自2016年轉型舉辦4屆的「BeingLife創作大賽」；當年參賽同學都已在不同領域嶄露頭角，其中在14歲國二就參賽的吳哲宇，如今已站上國際舞台成為台灣之光。

施振榮指出，此次共有十多位歷屆得獎人與會交流，雖然來自各行各業不同領域，但都對數位創作充滿熱情；他強調，「台灣不缺人才、只缺舞台」，宏碁數創獎過去替大家搭了一個舞台，接下來双融域將成為年輕人未來創作的新舞台，在這個沉浸展演空間與年輕人攜手共創。

一同參與視訊交流的科文双融副董事長陳立恒說，藝術是一種創新，要發自感情的創作，且要能觸動人心，並啟發想像力，讓生命更豐富美滿，只要能建立自己的特色，就能成為快樂的藝術家。（編輯：林克倫）1110530