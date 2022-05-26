瞄準孩童塗鴉潛力 台灣NFT藝術平台成立

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（中央社記者江明晏台北26日電）孩子的塗鴉畫作也能進入NFT市場？「元夢家kidznft」藝術平台今天宣布在台成立，專門為0至16歲的孩童開創的NFT藝術平台，可展現孩童藝術創作，甚至買賣。

元宇宙時代宣告來臨，加上社群平台推波助瀾，Z世代兒童的創意也隨著NFT的快速成長趨勢受到全球矚目。

投入創意產業至今近30年的包益民今天宣布創立「元夢家kidznft」藝術平台，強調是全亞洲第一個專門為0至16歲的孩童開創的NFT藝術平台，可讓孩童藝術創作自由在平台展現，甚至買賣。

為何要創立專屬為孩童藝術創作發聲的平台？包益民觀察，在國外很多孩童都已經做到了，Z世代小孩生長在充滿無限可能的科技環境，不僅自由創作，他們還透過社交媒體學習如何宣傳自己，把自己的創作透過NFT推廣至全世界，得到前所未有的共鳴，許多人爭相收藏，獲得了數十萬甚至上百萬美金的收入。

包益民表示，現在希望把這個機會帶給台灣的孩童，並鼓勵父母投資孩子的藝術創作，創造NFT的正面價值，因此父母投資生平的第一個NFT可能是自己孩子的藝術創作，這是平台成立的最大價值；而且孩子的創作可以無國界地自由交易，正代表了元夢家kidznft是個創作、投資、教育兼容的藝術平台。

根據NFT資料分析公司Nonfungible.com的數據，2021年全球NFT交易額達到176億美元，與2020年的8200萬美元相比，增幅十分驚人，反映NFT大舉進入主流交易的新時代。

另外從Chainalysis Blog最新報告分析，從2022年1月截至5月1日止，有超過370億美元的資金注入NFT市場，如果剩下7個月內市場持穩無異常變化，那麼今年NFT市場很可能會超過2021年400億美元的資金流入規模。

NFT風潮在全球席捲，而NFT市場參與者的年齡主要集中在16歲至35歲，因此面對台灣這一塊孩童NFT市場的新藍海，包益民表示，希望可以透過「元夢家kidznft」藝術平台的推廣，開發並教育台灣的父母對於孩童藝術創意展現、新科技的創新運用及NFT新興投資的概念。

他指出，元夢家kidznft將推出NFT預售活動，發行限量版NFT，邀請購買限量版NFT的買家成為進入「元夢家kidznft」藝術平台的成員，首發限量NFT搶先預購買家，可擁有第一年全年收入的50%分配享有購買平台上作品的優先權；以及享有上傳任何孩童作品到「元夢家」平台展示及銷售的權利等。（編輯：蘇志宗）1110526