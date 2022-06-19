藝術大師昆士發行NFT 當代雕塑品將登月

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（中央社瑞士巴塞爾19日綜合外電報導）世界主要當代藝術展今年轉向未來，買家購買的作品有機會登月。美國藝術家昆士「月相」雕塑系列將隨火箭上月球，買家則以「非同質化代幣」形式將對應作品帶回家。

法新社報導，「非同質化代幣」（NFT）風靡巴塞爾藝術展（Art Basel），數位資產的世界正在起飛。

昆士（Jeff Koons）計劃讓125件微型雕塑跟著美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）火箭一起上月球。

將被安置在距離買家38萬4400公里外的這些雕塑，會以類似所有權狀的NFT形式出售。

這批「月相」（Moon Phases）系列雕像都附上對應的月球位置照片，買家還可以將用鑲嵌寶石標示月球上那件作品所在位置的雕像帶回家。

培斯畫廊（Pace Gallery）總裁格里姆徹（Marc Glimcher）在巴塞爾藝術展攤位上公布約莫沙灘球大小的月球形狀雕像時說：「就連我們也是首次得見作品的廬山真面目。」

股巿去年劇烈反彈，超級富豪財富大幅增長，通貨膨脹又給了富裕收藏家們豪擲千金購買藝術品的理由。

培斯畫廊是敢於投入NFT領域為數不多的主要畫廊之一。據巴塞爾藝術展藝術巿場報告作者麥克安德魯（Clare McAndrew），去年僅6%的畫廊售出NFT作品。

據麥克安德魯提供的紀錄，自從去年8月達到高峰以來，NFT巿場又大跌，藝術相關的NFT銷量去年8月來到9億4500萬美元，今年1月、5月卻分別跌落到3億6600萬、1億100萬美元。

但是格里姆徹對於巿場起伏並不擔憂，他認為NFT代表「散佈數位藝術的新方法」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110619