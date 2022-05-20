宏達電辦NFT喪屍派對 首創虛擬錢包登入

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（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電旗下內容品牌HTC VIVE ORIGINALS異業合作推出的「NFT喪屍派對」，首度開創連結虛擬錢包登入的功能，加速Web3.0時代的到來，日前舉辦的藏家搶先場，寫下千人在元宇宙同步狂歡的紀錄。

宏達電今天發布新聞稿宣布，旗下內容品牌VIVE ORIGINALS攜手GQ、余文樂NFT-ZombieClub，跨界舉辦史上第一個BEATDAY元宇宙「NFT喪屍派對」，更推出全球首創以虛擬錢包及Discord連結NFT的登入方式。

宏達電說明，日前舉辦NFT藏家搶先場，即創下千人在BEATDAY元宇宙及Discord中同步狂歡紀錄，藏家對於能化身成為自己的NFT收藏、以360度飛行和派對中各種互動方式感到新奇，認為元宇宙派對顛覆既有派對形式、重新定義娛樂體驗。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，這次合作推出的NFT喪屍派對，首度開創連結虛擬錢包登入的功能，加速Web3.0時代的到來；並優化整體使用者體驗，無論是文書筆電或海外觀眾皆能零門檻登入元宇宙。

他說明，未來BEATDAY在平台功能上，將開放「加好友」及「語音組隊」服務，強化BEATDAY元宇宙中的社群連結、並推出多元種族身分，使用者將可打造更具特色的虛擬分身；而眾多觀眾引頸期盼的「Mac 版」及「手機版」，預計於下一季推出，搶攻Z世代用戶的娛樂需求。

平台服務方面，BEATDAY也將與代理商布局元宇宙廣告代理，未來除了推出全新的全息演唱會，更將與戲劇IP結合，開創元宇宙娛樂全新應用視野。（編輯：蘇志宗）1110520