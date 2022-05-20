元宇宙世代調查：8成想虛擬分身5成體驗過NFT

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（中央社記者吳家豪台北20日電）Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」將35歲以下消費者定義為元宇宙世代，調查發現近8成受訪者對虛擬分身感興趣，最想體驗的3大情境為工作開會、社交交友、演唱會及現場活動。

致力發展沉浸式內容體驗的Yahoo奇摩，於今年第1季調查台灣13歲以上網路使用者對元宇宙的認知與期待，今天發布「元宇宙世代白皮書」，從元宇宙認知、虛擬分身及NFT（非同質化代幣）等3大主題切入，描繪台灣元宇宙世代的輪廓與樣貌。此次調查透過網路問卷，有效樣本數1萬921份；在95%信心水準下，抽樣誤差正負0.94%。

從調查中發現，以1987年前後出生為分水嶺，兩個世代對元宇宙想像大不同。Yahoo國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳透過新聞資料說明，35歲以上消費者是「參與者」，認為元宇宙是現實世界的加值，可藉此實現未完成的計畫，拓展現實的社交圈，獲得更好的體驗與商機。

蘇建勳進一步解釋，35歲以下消費者是「創作者」，認為元宇宙是現實世界的延伸，具有擁抱自由開放、平等多元、高度個人化的世界觀，期望在元宇宙世界中創造有別於現實的分身和社交圈，Yahoo奇摩定義為「元宇宙世代」。

根據白皮書調查結果，近8成元宇宙世代消費者對虛擬分身有興趣，且越年輕的消費者對虛擬分身的期待越高；相較整體消費者，工作開會、社交交友、演唱會及現場活動是元宇宙世代更期待能運用虛擬分身的3大體驗情境。

此外，NFT問世也創造新消費型態，根據調查結果，近5成元宇宙世代消費者體驗過NFT，畫作、虛擬個人圖像及限量圖卡等視覺產品是目前最多消費者曾瀏覽或購買過的NFT項目。

調查結果顯示，元宇宙世代對擁有「藝術創作」、「投資潛力」及「高知名度」的NFT商品，例如知名IP（智慧財產權）、創作者、品牌聯名等項目擁有較高的購買興趣。

元宇宙世代也認為，選擇NFT交易平台時最重要的是值得信任的平台（52%），其次分別為完整個資隱私政策（42%）、親民入手價格（39%）、清楚呈現商品特性細節（35%）和可用現實貨幣購買（25%）。（編輯：楊凱翔）1110520