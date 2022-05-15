網站聲稱買NFT抽捷運宅 永豐金澄清：從未有合作

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（中央社記者蘇思云台北15日電）「空頭夢想家」網站聲稱，買NFT可抽價值新台幣1300萬元的捷運住宅，並將國內外多家廠商列為合作夥伴。永豐金今天嚴正聲明，從未跟網站有任何合作關係，希望投資人不要輕信。

最近出現一個名為「空頭夢想家」的網站，聲稱購買Airdrop Houses NFT可得到房產財務健檢規劃、折扣購屋外，還有機會獲得一套價值1300萬元的捷運住宅或是頭期款補助。網頁更列出知名5大建商「遠雄、麗寶、長虹、富足家、豐邑」以及永豐金控、香港商匯泓不動產為合作夥伴，但陸續遭到公司嚴正否認。

永豐金控今天嚴正表示，從未跟這網站有過任何合作，相關行為都跟公司無關，希望投資人不要輕信、聽信單方面說法。永豐金表示，該網站行為若有害商譽情事，將研議下一步動作，保留法律追訴權，維護公司聲譽。

長虹建設、遠雄集團與麗寶集團14日也發布聲明澄清，強調從未跟網站有合作夥伴關係，提醒投資民眾提高警覺，同時該網站已嚴重侵害公司商業信用及名譽，不排除行使追究法律責任的一切權利。（編輯：蘇志宗）1110515