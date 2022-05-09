「茶金」推回甘NFT進軍元宇宙 延續台灣茶魅力

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）繼台劇「國際橋牌社2」、「華燈初上」後，公視也以時代劇「茶金」加入NFT戰場，取名「回甘」企圖把茶文化的魅力帶進元宇宙，延續大眾對台灣茶與戲劇IP的喜愛。

NFT（非同質化代幣）與元宇宙是近期熱門議題，不僅藝術圈積極涉獵，台灣影視圈也開始涉足。公視代總經理徐秋華和「茶金」製作人徐青雲接受中央社專訪透露，其實2年前的製作期就曾動念，但直到今年2月才認為時機成熟。

徐秋華指出，「茶金」被譽為是最美台劇，再現「和洋折衷」中西合併的復古美學，美感有目共睹，更成為公視周邊產品最多的戲劇作品；全劇播畢後，劇組後續在花蓮舉辦的「茶金」戲劇經典場景特展，吸引逾12萬人參觀。

徐青雲補充，影集播映期間與手搖品牌有聯名包裝合作，在2週賣破百萬杯，甚至播畢後，今年初仍有飲品店再提出聯名邀請，還有熱情粉絲連影集海報都想買，讓兩人確信「茶金」的魅力確實不減。

儘管「茶金」去年12月已完結，徐青雲認為觀眾反應如茶香般持續發酵，尤其有了串流平台後，任何時期的作品都不怕太晚被大眾認識及看見。「茶金」陸續外銷到美、加、日、韓、中等海外串流平台，現在也已免費上架「公視＋」，徐青雲期待藉由NFT風潮，再把台灣茶的滋味與魅力吹向國際，因此特別將NFT的名稱取名為「回甘」。

目前「回甘」NFT規劃推出兩款，一款是「主角人物」，另一款則是「服裝手稿」，前者有7名主角演員的親筆簽名，後者則是金鐘獎造型指導姚君未釋出的手稿圖，徐秋華強調這些都是在戲裡看不到的，且兩款都只推出198組。

特別的是，這回販售NFT發行交易平台公視選擇在台灣成立的Jcard，且透過新台幣而非虛擬貨幣購買。徐秋華說，主要是希望能降低NFT參與門檻，讓買家像逛網拍一樣簡單，輕鬆入手人生第一個NFT收藏。

不過NFT的價值難以估測，甚至可能有泡沫化危機，以2021年用290萬美元（約新台幣8000萬元）賣出的「推特第一條推文」為例，今年4月就被爆出價值縮水到剩原本的萬分之1，公視在此刻投身NFT市場，外界擔心也有銷量問題或時機太晚。

對此，徐秋華樂觀以待，她強調創新與延伸文化創意是公視的使命之一，過去宣傳影集「返校」時，就曾嘗試製作網路解謎遊戲，「做文創的學習在不同領域、不同『宇宙』穿梭，我覺得這都是很好的經驗，絕對不會是曇花一現或白花錢」。

徐秋華坦言，公視雖有政府編列預算，仍有大筆自籌款壓力，希望透過這次影視IP的NFT化，試圖拓展公視的收入，「認同公視做戲的民眾，可以把它（NFT）當作為是對我們的贊助與支持」。

徐秋華更打趣形容，未來影視NFT若走得不錯，搞不好可以打造公視元宇宙園區，「消防局是『火神的眼淚』，醫院則有『村裡來了個暴走女外科』」。

「茶金」回甘NFT將於16日晚上8時，在Jcard線上正式開賣。（編輯：管中維）1110509