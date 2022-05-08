買潮服送碳權NFT 七年級生林哲謙創業讓永續變酷了

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FORESTABLE品牌創辦人林哲謙拿出iPad，展示「買潮衣送碳權NFT」企劃圖樣，他說，每個人會拿到獨一無二的Lazy Tree NFT。中央社記者謝佳璋攝 111年5月8日

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）31歲的林哲謙從小就愛買衣服、球鞋，最高紀錄曾擁有破百雙鞋子；看著這些珍貴收藏，心情大滿足之餘，他也開始反思，難道潮流與環保真的無法兼顧嗎？經過幾年的摸索與沉澱，林哲謙終在去年大膽走上創業之路，推出碳中和潮牌服飾，用行動證明「永續，也可以很酷」。

時裝產業是繼石化工業後的第二大污染源，光是一件以傳統製程所產的棉質T-shirt，就會排放平均約15公斤的二氧化碳。

既然如此，潮流衣要如何與永續做結合，這也是林哲謙（Jason）創立新創潮流品牌FORESTABLE所面臨的第一個難題。

戴著眼鏡、笑容流露著些許稚氣，外表還是個大男孩的林哲謙，談起自己熱愛的潮流時尚時，語氣中多了自信與嚮往，「喜歡這件事情的人，大多有個夢想，就是擁有自己的品牌」。

當確定走上創業之路，林哲謙開始思考自己的理念為何、想要透過品牌傳達什麼訊息給消費者；他說，許多愛買衣服的人都有過這樣的經驗，失心瘋買了新衣、鞋子，卻放在衣櫃深處，不曾穿出門，「我想做不要浪費的品牌，去倡導不要浪費的消費文化」。

不過要求年輕人為了環保，不吹冷氣、不開車、不買衣服，似乎有點強人所難，林哲謙表示，他希望告訴社會大眾，只要能做點小小的改變，也能為永續盡一份心力，因此推出「買潮衣送碳權NFT」企劃，消費者購買一件FORESTABLE 313 Collection系列T恤，就為他買下25公斤的綠能碳權，抵銷T-Shirt製造時產生的二氧化碳，並鑄造相對應排放量的碳權NFT。

●林哲謙母親揪業界大咖授訣 震撼教育40分鐘找盲點

談起FORESTABLE的成長歷程，很難避開去年12月29日這個關鍵轉折點。

林哲謙的母親是在新創圈、地方創生界有著響亮名號的前國發會主委陳美伶，任內常與新創業者座談，也鬆綁多項法規，讓台灣創業生態圈更活絡，但面對自己兒子走上這條風險高、容易失敗的創業路途，心情難免忐忑。

「我爸媽都是公務員，從小灌輸的觀念是念好書、找一份好工作」，林哲謙笑說，父母一直希望兒子能有份穩定工作，但他小時候不愛念書、不愛考試，成績甚至曾落入班上倒數，升大學時依興趣填了文化大學廣告系，意外為未來的創業路打下不錯基礎。

林哲謙畢業後先做了兩年廣告AE，因緣際會下，進入歌手周杰倫打造的潮牌PHANTACi，讓他更熟悉潮流品牌業態與經營法門。

後來林哲謙重回廣告領域，在奧美待了4年多，眼見自己跨過而立之年，深埋在腦海裡的創業種子經過廣告、行銷、時尚等不同領域的養分灌溉，終於破土而出，「覺得不管年紀、擁有的knowhow、認識的人，好像可以開始做這件事情（創業）了」。

剛離開奧美時，陳美伶告訴林哲謙，既然現在有時間，就跟著她到處走走，見見新創圈、地方創生、區塊鏈的朋友，這段過程讓林哲謙更堅定自己創立品牌的想法；而陳美伶也找來各界好友，在去年12月29日辦了場Pitch day。

「現場20幾個人，我一個毛頭小子，報告大概20分鐘，然後被電爆了、電40分鐘」，林哲謙談起這段經歷，表情似乎餘悸猶存，但他也難掩興奮地說「收穫很多，我覺得非常棒！」

當天業界大咖輪番點出問題、質疑與建議後，也指引買碳權平衡服裝製造過程所創造汙染的方向，這讓FORESTABLE從1.0邁向2.0概念、商業模式均較原本的雛型更成熟。

「我從離職到現在，跟家裡、跟媽媽好像重新認識彼此，這是我們最多交流的時候」，談起家人，林哲謙放慢語速，心情顯得有點複雜；他表示，父母總是覺得子女一直是小孩，但其實畢業後十多年來，他已經累積很多經驗，父母才慢慢感受到「原來兒子可以做到這些事情」。

林哲謙半開玩笑地說，媽媽是「抱持極其懷疑的態度支持」，但他理解兩代之間本來就會有隔閡，自己的父母已經給予100%支持，後續要如何讓品牌步入正軌、父母安心，就是他的功課了。

感受到創業夥伴的忐忑，FORESTABLE共同創辦人許元康發揮大哥風範，打趣著說，美伶姊在推動地方創生過程中，已經看過太多創業失敗的人，「我都跟Jason說，你媽看過這麼多失敗，不差你這個，只要好好做、往想要的路走就好」。

●行銷mix演藝人脈 自創品牌傳遞永續思維

FORESTABLE創業初期，林哲謙（右）為了拍攝形象照，找在電視劇「火神的眼淚」中飾演宋小隊長而闖進大眾視野的許元康（左），沒想到兩人理念一拍即合，許元康也加入了創業行列、成為FORESTABLE共同創辦人。中央社記者謝佳璋攝 111年5月8日

創業初期，林哲謙為了拍攝形象照，找上潮流圈同好、因出演電視劇「火神的眼淚」中宋小隊長而闖進大眾視野的許元康，沒想到兩人理念一拍即合，許元康也加入了創業行列、成為FORESTABLE共同創辦人。

外型陽剛的許元康，私下是個重度野營愛好者，愈是深入大自然、愈能體會這片土地的美好，因而希望透過品牌傳遞訊息，希望每個人從小地方做出改變，讓世界愈來愈好。

「潮流重要的是傳遞訊息」，許元康說，他們想以潮流服飾作為載體，告訴社會大眾「永續可以是件很酷的事情」；或許國高中生知道NFT很夯、看到喜歡的藝人穿著潮牌服飾也想買一件，這些契機都會成為鉤子，讓他們進一步討論、搜尋品牌背後理念，當愈來愈多人做這樣的事，就會形成文化、進而影響社群。

雖然潮流品牌百百種，FORESTABLE靠著買潮服送碳權NFT的概念，成功在潮流圈掀起話題。許元康直言，Jason是行銷背景，他則熟悉演藝圈，這樣的組合對於推動流行文化很有幫助，「我們知道語言是什麼」。

今年4月初，藝人陳庭妮就在社群媒體上秀出穿著FORESTABLE T恤與許元康的街頭合照，成功掀起一波討論熱度。

FORESTABLE的313 Collection系列服飾首波預購剛結束，林哲謙自評，成績勉強可以搆到59至60分，盈虧則「還差一點」；不過許元康樂觀表示，FORESTABLE在潮流品牌只是個新生兒，能有這樣的成績已經很開心了。

至於下一步計畫，林哲謙及許元康希望透過更多媒介傳達永續訊息，接下來將與新竹地方創生團隊木酢達人合作，規劃推出露營用洗沐組合。

林哲謙表示，FORESTABLE是綠色創意品牌，強調生活理念及風格，衣服只是載體跟起點，後續希望在食衣住行等不同領域，都能提供給消費者「潮一點、酷一點」的選擇。（編輯：潘羿菁）1110508