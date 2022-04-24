北師美術館邀共創 「甘露水」百年如新加入NFT世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北24日電）雕塑家黃土水的大理石雕塑「甘露水」百年前風光入選帝展，百年後依然前衛，將成為NFT作品Kng的元素之一；北師美術館更因此開放觀眾24小時入館，共同參與創作過程。

「甘露水」自去年底在國立台北教育大學北師美術館特展「光－台灣文化的啟蒙與自覺」展出至今天閉幕。「光」策展契機來自文化協會創立百年，由總策劃林曼麗匯聚策展團隊，還原台灣百年前的文化自覺思潮，並邀請藝術家們延伸出戲劇、紀錄片作品。

展覽總策劃林曼麗今天接受中央社記者專訪表示，回望過去同時，也要展望未來才有意義，元宇宙是未來的世界，「光」展覽今天閉幕，但展覽也將化身為Kng，在元宇宙留存，讓展覽既是結束也是開始。

北師美術館日前發起Kng共創工作坊表單，邀請民眾在今天晚上至明天晚上走進美術館，報名成功者將透過館方提供的攝影器材，捕捉展場樣貌及「甘露水」光影變化，這些在24小時內完成的影像、聲音，都將成為創作Kng的素材。

林曼麗透露，表單報名非常踴躍，文協在百年前號召眾人之力讓台灣文化環境向上提升，Kng也是邀請眾人走進美術館才能完成的作品，希望藉由NFT特性，將瞬間凝聚在無限的永恆之中，並為台灣美術館的未來走出新道路。

Kng主創團隊為紀錄片導演黃邦銓及林君昵，他們將使用攝影測量法（Photogrammetry），藉由影像素材創作Kng，並搭配藝術家王榆鈞、蔡宛璇和周震的音樂及聲音創作，生成24個不同版本的作品。

黃邦銓及林君昵同時是「甘露水」紀錄片的導演。黃邦銓說，「甘露水」去年再現前，人們只能看著百年前入選帝展的明信片欣賞它，為「甘露水」好好拍下能流傳到下個百年、甚至千年的影像，就是紀錄片的使命，當他們開始思考如何將「光」展覽保存下來，也想到攝影的方式，因為攝影就是保存光的技藝。

黃邦銓解釋，360度圍著一張桌子拍攝，也能從照片回推出桌子的樣貌，此次將透過類似概念，利用大家動手拍下影像及回憶在元宇宙重建一個場景。

林君昵說，參與「光」展覽的過程，讓她和黃邦銓感受到文協在百年前是由許多民眾參與而來，大家一起讀報、看戲、看電影，文協精神也從中產生，所以Kng的創作計劃就勢必要由眾人完成。

Kng將發行於環保區塊鏈Tezos的AkaSwap平台。林曼麗說，北師美術館也將免費空投Kng給所有參與活動與購買畫冊的觀眾，「我想會買圖錄的人一定很愛這檔展覽，並對台灣文化有深深同感，這件NFT作品將成為他們永久的勳章」。（編輯：陳仁華）1110424