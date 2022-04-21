小琉球海灘貨幣化為NFT 22日起開始販售

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大鵬灣國家風景區管理處每年7月舉辦「海灘貨幣減塑活動」，街口金融科技與鵬管處及藝術家林佩瑜合作，將林佩瑜創作的海灘貨幣化為NFT，22日起販售至5月6日，限量50張，這是全台第一個結合觀光、永續及科技的NFT，所得全數捐做公益。（街口金融科技提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月21日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）街口金融科技與大鵬灣國家風景區管理處及小琉球藝術家林佩瑜合作，將小琉球獨有的海灘貨幣化為NFT，共同發行限量50張，22日起販售，所得全數捐做公益。

大鵬灣國家風景區管理處每年7月舉辦「海灘貨幣減塑活動」，街口金融科技與鵬管處及林佩瑜合作，將林佩瑜創作的海灘貨幣化為NFT，22日起販售至5月6日，限量50張，這是全台第一個結合觀光、永續及科技的NFT。

街口金融科技新聞稿表示，海灘貨幣NFT配合「海灘貨幣減塑活動」，由林佩瑜設計，每張設計都獨一無二，將隨機發售，購買者可自行決定購買金額，款項將於活動結束後全數捐出給社團法人台灣咾咕嶼協會與小琉球海洋志工隊，為台灣美麗的海洋盡一份心力。。

海灘貨幣緣起於鵬管處舉辦的「小琉球愛龜淨灘接力賽活動」，透過藝術家林佩瑜將海漂廢棄玻璃手繪製成海灘貨幣，作為淨灘活動的獎勵品，希望藉此引起大眾對於海洋汙染議題的重視。（編輯：黃世雅）1110421