LINE開發NFT平台 首度在台招募區塊鏈技術團隊

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（中央社記者江明晏台北22日電）LINE今天宣布，旗下區塊鏈暨NFT子公司LINE NEXT正在打造全新NFT平台DOSI，預計於今年正式上線，為擴大發展NFT生態圈，LINE NEXT也首度在台招募區塊鏈技術團隊。

LINE今天發布新聞稿宣布，投入區塊鏈領域多年，為了擴大發展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，提供用戶創新且容易上手的NFT交易體驗，LINE旗下區塊鏈暨NFT子公司LINE NEXT正在打造全新Global NFT Market-DOSI，此交易平台將於今年正式上線。

為此，LINE NEXT也加快腳步布局台灣在地團隊，積極招募前端工程師（Front-end Engineer）和伺服器端工程師（Server-side Developer），加入區塊鏈領域的開發工作，協助DOSI與代幣經濟生態圈的建置與經營。

此外，LINE台灣研發工程團隊也於今天同步預告，第4屆LINE Developers Recruitment Day招募活動將於今年5月27日舉行，今年開出超過百名工程師職缺。

LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，台灣擁有LINE在海外人數最多、編制最大的研發工程團隊，並具備各技術領域人才，今年在台首度成立的LINE NEXT台灣研發工程團隊。

此外，他也指出，DOSI能與LINE生態圈整合，同時也能跟其他社群統整，LINE廣大的用戶基礎能讓企業以最短的時間與成本，快速嘗試各種業務模式，接觸到最大量的潛在用戶，因此歡迎品牌夥伴進駐DOSI平台，一起打造全客製化的NFT虛擬商店。（編輯：翟思嘉）1110422