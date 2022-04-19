明華園「海賊之王」NFT、Podcast 吸引年輕觀眾

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）明華園總團在執行長陳昭賢的新世代思維下，將「海賊之王—鄭芝龍傳奇」巡演與HTC同步打造歌仔戲元宇宙，推出全球限量版「海賊之王NFT」，期待將歌仔戲觸角延伸到年輕族群。

明華園今天發布新聞稿表示，明華園總團、未來數位與HTC跨領域結合推出全球限量版「海賊之王NFT」2500套，共有23款不同設計，在「海賊之王—鄭芝龍傳奇」飾演鄭芝龍的明華園總團當家台柱孫翠鳳有12款、飾演女主角李好的青年演員陳昭婷有8款，這20款男女主角真人版設計每款都有30秒的劇中經典唱段，值得珍藏。

明華園總團執行長陳昭賢表示，這2年因疫情關係，實體演出受影響，必須要想辦法維繫與觀眾互動。除了年輕觀眾會有興趣的NFT外，也開始錄製Podcast，把劇團熟悉的戲碼改編成兒童床邊故事，獲得許多聽眾迴響。

陳昭賢說，劇團工作忙碌，回到家女兒通常都睡了，錄音反而可以讓故事留下來，「不少觀眾未必是明華園總團的戲迷，卻會喜愛這樣的故事內容與呈現方式。」

陳昭賢說，就像過去阿公阿嬤時代的收音機、爸爸媽媽年代的電視，「現在我們要面對的是網路世代，和HTC共同推出NFT也是出自這樣的發想，我們希望嘗試各種可能，讓更多人認識、甚至了解歌仔戲。」

明華園總團「海賊之王—鄭芝龍傳奇」是挑戰自我極限之作，以本土視角出發，也保留明華園在歌仔戲黃金內台時期最著稱的「機關變景」，但以現代科技進化。

總團長陳勝福表示，不管時代如何變遷，好戲絕對不會寂寞，新世代的年輕人走進劇場也一樣會被吸引。陳勝福說，NFT的數位收藏他還沒完全懂，「但年輕人好的想法一定要支持，才能傳承。」

明華園總團旗艦大戲「海賊之王—鄭芝龍傳奇」壓軸演出將於4月30日、5月1日在台南文化中心登場。（編輯：張芷瑄）1110419