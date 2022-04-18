台灣虎航首發限量NFT 預計5月上線

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台灣虎航今天宣布將限量首發NFT，預計5月上線，這也是國籍航空首家發行NFT的航空公司。

NFT是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

台灣虎航今天發出新聞稿宣布，推出國籍航空業界首發限量NFT，除了吉祥物虎將化身成為NFT的主角，也虛實整合，讓購買者還能參與台灣虎航全新A320neo航機的實際交機體驗，以及台灣虎航所有航班空位無限次搭乘權利。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，NFT的話題熱度持續延燒，再加上區塊鏈的技術普遍被應用在各產業上，入門門檻容易，還有多個品牌的加持及新聞報導，NFT成為現代人的收藏品新寵，珍稀類NFT不僅拍賣價屢創新高，每次轉手的價格更有可能水漲船高。

陳漢銘指出，台灣虎航搶先業界首推出NFT，除了作品本身具有收藏價值外，搶拍到的收藏家還能到法國參與A320neo新機交機過程，以及台灣虎航的所有航班空位無限次搭乘權利，這些通常都是航空業從業人員才有的特殊福利。

台灣虎航表示，這次發行的超限量NFT，選擇與台灣交易量最大、且合法設立登記的MaiCoin集團合作，首發NFT預計於5月上線開賣。（編輯：張雅淨）1110418