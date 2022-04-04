NFT屢傳天價 林之晨：不能以傳統投資眼光看待

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（中央社記者江明晏台北4日電）NFT近年屢傳賣出天價的紀錄，創投出身的台灣大哥大總經理林之晨認為，NFT更偏向藝術品或精品的邏輯，不能以傳統投資眼光看待，是奠基於個人喜好、建構同溫層的特殊物件。

NFT是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

隨著投資人熱錢湧入，加密貨幣進入新一波牛市，NFT近年在全球掀起熱潮。根據加密數據網站DappRadar的調查，全球NFT交易平台2021年第3季銷售額暴增至107億美元（約新台幣3046億元），年增逾380倍。

2021年3月國際拍賣行佳士得（Christie's）拍賣加密藝術品Everydays: The First 500 days，不斷吸引買家出價，最後以7000萬美元（約新台幣19億元）成交，寫下NFT藝術市場最高價，讓外界意識到數位資產原來可以當成投資或保值的工具，從此打開NFT討論度。

藝人周杰倫旗下潮牌PHANTACi與Ezek平台聯名限量發行1萬個NFT小熊，每個價值1000美元，今年元旦開賣後秒殺，推估進帳約1000萬美元。

不少人對於NFT收藏品賣出天價大開眼界，從本質來看，NFT是以區塊鏈技術為基礎的數位資產，買家成交後可以獲得經過數位加密的認證，任何人都可以透過區塊鏈追溯交易紀錄及確認商品價值，大幅拓展了自由交易市場規模。

創投出身的台灣大哥大總經理林之晨則認為，NFT更偏向是藝術品或精品的邏輯，和買股票不同，不能以「傳統投資的、經濟的」眼光去看待，是奠基於個人興趣與喜好的特殊物件，並建構在同溫層認定的價值中，換言之，「出了這個同溫層，未必有一樣的價值」。

他舉例，很多人去蘇富比 （Sotheby's）買名畫，也有人不認同其對美的定義，或是某個朝代的名貴瓷器，在某些人的眼中就像「破碗」，但只要這個圈子內的同溫層夠厚，其價值就能堅實不墜。

林之晨也透露，像他自己就在搜集NBA的NFT，雖然很多人都說那些影片在Youtube就看得到，但基於「就是很想蒐藏」的心理，所以願意掏錢購買。然而，喜好是沒辦法理性分析，也有人會炒作NFT，更有可能這些同溫層就搬去其他同溫層，「就好像有一天大家忽然不買LV，那價值就不同了」。

電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮分析，一般人買股票會談到基本面問題，對他來講是指企業營運成績；NFT藝術作品的價值則見仁見智，基本面要看多少人認定它的價值，短期可以透過炒作，但長期要吸引資金投入這些藝術品，還是需要具備價值。

他也提到，今年算是元宇宙元年，NFT藝術作品現在剛開始發展，希望提供舞台，鼓勵台灣年輕人掌握機會。

NFT快速在台灣各行各業發酵，除了師園發出全球首個鹹酥雞的NFT之外，宏達電近期也宣布，與明華園戲劇總團合作發行NFT，讓歌仔戲藝術在區塊鏈上永久保存，更在不同世代傳承。明華園當家小生孫翠鳳說，戲迷們因此都對她刮目相看，說「孫姐，你也在玩NFT喔」，此舉也助於熟齡族群認識NFT。

NFT引發熱潮，國際上更屢見賣出天價的案例，但它在台灣要不要課稅，到底主管機關是誰？引發立委關注，行政院長蘇貞昌已允諾會請相關部會盤點。（編輯：趙蔚蘭）1110404