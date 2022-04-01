立委要求1個月時間確定NFT主管機關 蘇貞昌允諾

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（中央社記者王揚宇台北1日電）國民黨立委李貴敏今天說，NFT引發熱潮，但它在台灣要不要課稅、能否在一個月時間確定主管機關。財政部長蘇建榮指出，可以課稅；行政院長蘇貞昌則允諾，也會請相關部會盤點。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

李貴敏質詢時提到，根據資料顯示，NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）在2020年的營收為5500萬美元，但在2022年第一季的交易量，就達到260億美元；此外，香港明星陳冠希的NFT，3天就賺了新台幣1億4000萬元。

李貴敏詢問，如果這發生在台灣，會不會課稅。

蘇建榮回應，NFT基本上屬於商品、勞務的部分，可以課稅，商品交易就按照營業稅。

李貴敏指出，財政部長說NFT是商品，金管會則認為它是藝術品，這沒有誰對誰錯，但到底NFT的主管機關是誰。

蘇貞昌說，新的東西不能不管，會請相關部會盡快盤整後說明，他不好自己斷定。

李貴敏追問，「盡快」是什麼時候，是否一個月時間可以出來；蘇貞昌說，好。（編輯：蘇志宗）1110401