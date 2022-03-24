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進軍NFT市場 紅心辣椒推百款加密遊戲藝品

2022/3/24 20:35
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）看好NFT熱潮，紅心辣椒正式進軍NFT市場，旗下轉投資事業股往金來，將於4月11日推出100款NFT加密藝品，另外也針對遊戲推出限量NFT產品，讓玩家可以收藏與交易。

辣椒轉投資新創公司股往金來所推出的擬真股票交易手遊「股神」，計畫於4月11日在交易平台「Jcard這咖」推出以遊戲內營業員為主題的100款NFT（非同質化代幣）加密藝品，將規劃NFT挖礦、挖幣相關功能，讓原始的虛擬交易與實體股價結合，創造出全新價值。

另外，紅心辣椒遊戲款「純潔魔法少女」則計畫推出限量數位典藏遊戲NFT產品，讓玩家可以收藏與交易角色。

至於新款遊戲部分，「我叫MT：經典再現」今天在台灣正式上線，辣椒表示，付費率衝上12%，表現超乎預期，法人估單月營收有望攀升，將帶動第2季營運衝高，獲利將轉正。

辣椒進一步表示，今年至少推出3款遊戲，除今天上線的放置類手遊外，預計7月推出日系跨平台射擊對戰遊戲「Project E」，另外，與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊預計於第4季推出。（編輯：潘羿菁）1110324

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