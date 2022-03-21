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NFT2/37

黃天牧：NFT為高度投機藝術品 國際間未有監理共識

2022/3/21 18:24
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（中央社記者謝方娪台北21日電）NFT討論熱度高，金管會主委黃天牧說，有些科技新產物，監理機關步調太早反而會限制發展，國際目前也還沒有NFT監理共識；此外，他也直言，NFT是高度投機性的藝術商品。

加密貨幣、NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）掀起熱潮，國民黨立委李貴敏今天在立法院財委會關注NFT監理議題。

黃天牧說，國際間認為NFT不具同質性、是藝術品；有些科技新產物，監理機關步調太早，反而會限制發展，國際間目前對NFT監理也還沒有共識。

李貴敏進一步追問，NFT該由誰擔任主管機關。

黃天牧說，NFT是藝術商品，金管會並非管藝術商品的單位，至於該由哪個單位主掌，「我目前無法判斷」。

黃天牧也指出，NFT是具高度投機性的商品，根據坊間文獻，大概99%的NFT最後都不見得存在，外界都應該認知NFT是一個風險高的商品。

此外，李貴敏關注LINE推薦飆股群組頻傳，金管會如何應對。

黃天牧說，社群媒體流傳的資訊，並非金管會就可以處理，為打擊犯罪，行政院成立跨部會小組，針對新時代犯罪行為進行研究討論，包括虛擬資產洗錢等議題，金管會是其中成員之一；金管會也已和警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口。

他也強調，消費者自己也有責任、必須具有風險意識。（編輯：潘羿菁）1110321

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