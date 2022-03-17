故宮攜手原創品牌推限量聯名NFT 24小時售罄

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（中央社記者王寶兒台北17日電）故宮和台灣原創圖像品牌「柯基犬椪椪與好朋友」合作，推出5款限量1件的聯名NFT，每款定價為0.5乙太幣（今天換算約新台幣3.9萬元），昨天上架，今天全數售罄。

5款NFT皆是以國立故宮博物院典藏的清代宮廷畫師郎世寧「十駿犬」作品為改造原型，乾隆皇帝的珍貴名犬，如驀空鵲、茹黃豹、金翅獫，經「柯基犬椪椪與好朋友」創意發想，分別變成法鬥、柯基、貴賓等現代人常見的犬隻，筆觸童趣可愛。

5款聯名NFT昨天上架於NFT交易平台Lootex，每款定價為0.5乙太幣，今天換算約為新台幣3.9萬元。故宮指出，5款聯名NFT上架約24小時左右就全數售出。

另有不少網友看到故宮推出5款聯名NFT後，紛紛於故宮臉書粉絲專頁「敲碗」故宮推出如「翠玉白菜」等人氣文物NFT。

故宮表示，故宮發行NFT商品，著重在博物館教育推廣的角度出發，並鼓勵、支持台灣本土原創IP，未來也還會陸續推出新的NFT商品。至於外界期待的「翠玉白菜」、「毛公鼎」、「肉形石」等高人氣典藏文物NFT商品，也會納入開發評估。

故宮表示，期望透過跨界合作NFT商品發行，為博物館文創商品開創新作法，並帶領國內NFT藝術商品風潮。本次首發台灣原創IP藝術家是配合文化內容策進院「台灣原創圖像授權類國際拓展計畫」提供獲選名單，期待跨部門間的合作，能讓台灣原創IP藝術家豐沛的藝術創作能量，更獲得各界的重視。

故宮表示，故宮擁有豐富的文創資源，透過NFT商品的發行，希望吸引各界文創業者及藝術家進一步利用院方文物元素進行創意加值，達成推廣故宮文物的目標。（編輯：屈享平）1110317