素還真電影與影城合作送NFT 霹靂籌組元宇宙團隊

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣布袋戲電影「素還真」於1月28日春節檔上映，霹靂與威秀影城獨家合作發送NFT（非同質化代幣）。霹靂財務長郭宗霖表示，今年正式開啟霹靂元宇宙，內部正籌組元宇宙團隊向專業人才招手。

「素還真」電影把霹靂傳奇英雄素還真的少年故事搬上大螢幕，威秀影城會員購買電影票，影城將於觀影後隔日寄發活動碼及註冊網址至會員電子信箱；會員需至NFT商品交易平台Jcard註冊，才能收到Jcard發送的NFT神秘盒，其中包含全球限量一張的獨家稀有款素還真NFT動圖。

此外，霹靂與國際NFT平台VeVe Digital Collectibles合作，將於2月6日推出PILI Fantasy系列的霹靂NFT公仔，首波包含「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四大主角公仔，為VeVe平台上唯一的東方武俠奇幻IP代表。

NFT使用的技術與加密貨幣比特幣相同，源自於區塊鏈技術，但有別於比特幣或以太幣等同質化代幣，NFT具有不可替代性及不可分割性，每一枚NFT沒有特定價值限制。

電影上映搭配NFT發行已有前例，美國連鎖電影院AMC去年11月宣布與索尼影視合作，購買漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」電影票的前8萬6000名顧客可獲得免費NFT。

郭宗霖接受中央社記者專訪表示，發行NFT對觀眾、戲院和NFT交易平台都有幫助。首先，觀眾為了看電影而來，可獲得額外贈品。其次，NFT交易平台透過想看「素還真」電影的觀眾，可增加註冊會員數，拓展NFT用戶群。第三，電影院選擇多、競爭激烈，合作發行NFT為電影造勢，有助於吸引觀眾進場。

郭宗霖說，NFT圖卡製作成本不高，但需要設計得更精緻一些。「未來NFT虛實整合一定會越來越多，NFT最重要的是技術，作為純數位收藏品的未來應用比較有限，如何跟品牌和線下結合，是除了單純數位收藏品之外的最好應用。」

霹靂今年正式開啟霹靂元宇宙，發行NFT只是其中一步。郭宗霖分析，漫威英雄有79個角色，霹靂角色超過2000個，比較熱門、有後援會的角色約400到500個，預計從中選出葉小釵等較受歡迎的IP（智慧財產權）投入NFT。

郭宗霖表示，原本公司打算重啟霹靂宇宙，直到去年出現元宇宙、NFT，開始思考如何把NFT結合霹靂宇宙，打造區塊鏈遊戲，進軍元宇宙領域；但區塊鏈遊戲目前還有技術、監管等問題待克服，NFT短期對霹靂的財務貢獻也不大。

郭宗霖指出，現實生活中有價值的物品較適合轉換成NFT形式，例如以往霹靂發行公仔需要製作，反觀發行NFT只是一串代碼，不會有庫存、損壞等問題，且NFT具備稀有性和獨特性，當IP相關社群和流量成長，IP價值會跟著增加。

郭宗霖說，霹靂內部已在籌組元宇宙團隊，邀請技術、行銷、交易等專業人才加入，因為霹靂有很多IP可以運用，市場涵蓋台灣、日本、中國大陸，可以發揮的空間很大。

郭宗霖表示，有些國內其他IP的活化方式和價值還停留在懷舊思維，如果能經過數位加值等應用及虛實整合，未來發展會很不一樣。（編輯：蘇志宗）1110130