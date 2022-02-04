車載、元宇宙新應用萌芽 光學二線廠迎轉型曙光

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）光學元件廠除大立光近年獨享智慧手機鏡頭大補丸、登上台股股王寶座外，二線廠普遍陷入「暗黑十年」的痛苦轉型期；不過，今年車載、物聯網、元宇宙等新應用逐步萌芽，二線光學廠可望迎來曙光。

過去數位相機極盛時期，造就了不少台灣光學廠的輝煌時代，包括亞光、今國光、華晶科、玉晶光業績都有亮眼表現；不過在產業變革下，智慧型手機照相功能突飛猛進，逐步取代數位相機，也讓玻璃鏡片式微，塑膠鏡片躍居為市場新主流。

原本專精於玻璃鏡頭的廠商，因應變速度不夠快，加上技術門檻卡關等因素，遲遲難以切入核心品牌大廠供應鏈，只能眼睜睜看著大立光獨吞智慧手機龐大商機；連蘋果積極扶植多年的玉晶光，直到2017年才真正能供應一定比重的量，近2年晉階供應全系列產品線。

在認清難以分食智慧手機主流市場後，二線光學廠開始尋求新的應用契機，包括車載、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、VR、AR、智慧城市、工業、醫療科技等領域都各有深耕布局。

隨著5G問世及各次產業的技術日臻成熟，串連各種創新科技的元宇宙世代即將啟航，也為光學廠迎來新的轉型曙光。近來包括華晶科、佳能、佳凌（都見到轉型成效。

華晶科近幾年逐步轉型為AIoT(人工智慧物聯網)生態系的高階智慧影像解決方案廠，布局車載、半導體晶片及醫療三大領域。隨著產品技術陸續到位，華晶科成功與全球頂尖戰略夥伴高通合作；而深耕多年的3D感測技術，也獲得全球物流機器人與VR、AR、XR穿戴裝置的國際大廠青睞。

華晶科表示，過去主要以數位相機影像晶片IC為主要出貨主力，近年來營運逐步轉型至車載鏡頭為主；隨著近幾年VR市場需求逐步成長，旗下聚晶半導體也以AL6100 深度晶片打入VR鏡頭供應鏈。

佳能則積極深耕車載及AI應用相機市場，朝向「智能光學模組整合方案公司」布局，鎖定包括視頻應用與串流服務、360穿戴相機、高端USB相機、影音會議相機、智慧城市資安相機等產品。佳能預估，今年數位相機產品營收從2021年的15%左右降低至7%至8%水準，隨著產品結構改變，毛利率將持續正向發展。

佳凌近幾年則專注深耕車載鏡頭，已成為歐美數家自動駕駛鏡頭供應商，車載鏡頭營收占比已逐步邁向3成，智慧家居產品也來到15%左右。

佳凌表示，搭載先進駕駛輔助系統（ADAS）已成為必備趨勢，尤其整合智慧化及演算法的高階需求強勁，2020年每輛車約搭載5顆光學鏡頭，估計到2025年將成長至每車11顆以上，將推動車載鏡頭商機發酵。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，針對元宇宙應用，台灣供應鏈還是以硬體供應商為主，雖然目前和智慧手機、PC規模相較，穿戴式頭盔規模還很小，但具備成長潛力，有機會成為光學族群的新興動能。（編輯：張良知）1110204