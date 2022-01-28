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元宇宙2/118

板卡廠華擎布局元宇宙 打造創作者平台

2022/1/28 18:34
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（中央社記者吳家豪台北28日電）主機板與顯示卡廠商華擎科技今天宣布進軍元宇宙領域，將旗下Phantom Gaming電競品牌商標演變過程，打造成一件非同質性代幣（NFT）短影片的加密藝術品，並開辦新計畫為藝術創作者打造平台。

隨著虛擬體驗的技術進步發展加快，元宇宙越來越受到大眾關注，台灣業者包括虛擬實境（VR）設備供應商、光學元件廠、工業電腦廠都陸續跨足元宇宙，帶動一波台股熱潮，板卡廠也被視為受惠概念股。

根據華擎提供的新聞資料，Phantom Gaming EVO今天在世界最大NFT交易網站OpenSea上市，預計發行100枚NFT，首批販售30枚，每枚售價0.1 ETH（約新台幣6652元）。

華擎發行NFT的部分收益將投入ASRock NFT Fund計畫中，這項計畫建構一個公開平台，以鼓勵並贊助不同領域的藝術創作者展示作品，也讓社會大眾了解藝術與電競個人電腦（PC）產業。

華擎表示，NFT透過去中心化的新科技與技術，將藝術品收藏轉變成新一代的數位典藏，可在區塊鏈中永久保存。（編輯：林興盟）1110128

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