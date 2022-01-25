總獎金逾200萬元 教育部推XR實境教育創意大賞

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（中央社記者陳至中台北25日電）元宇宙話題不斷，教育部補助的2所新興科技區域推廣中心，今年主辦「XR實境教育創意大賞」，即日起開放報名，總獎金超過新台幣200萬元。

「XR實境教育創意大賞」由2所新興科技區域推廣中心主辦，包括北區的台北市永春高中與竹苗區的新竹高工。學生組報名截止日為3月11日，教師組則為5月31日。

主辦單位近日舉辦說明會，分享目前最夯的「元宇宙」趨勢與應用層面，並說明如何使用MAKAR編輯器融入教學，以及透過XR數位教材提升學習意願及效益。

正式競賽主題包括主題式應用的數位教材、推展專題導向學習（PBL）、符應聯合國SDGs永續發展目標、5G新科技學習應用等；今年更增設「國家文化記憶庫數位文化資源應用獎」，鼓勵師生運用資料庫中279萬筆珍貴的文史資料，發展出「台灣文化DNA」。

另一個特別獎由仁寶電腦贊助，期待創建混合實境（MR）數位內容，結合5G應用場域。相關資訊可參考「XR實境教育創意大賞」網站。（編輯：陳仁華）1110125