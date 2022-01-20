STO上路2年等無人 金管會3鬆綁開放外資投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北20日電）元宇宙概念正夯，但金管會實施2年的證券型虛擬通貨（STO）制度卻無業者申請。金管會今天宣布對STO制度再作3項鬆綁，其中包含開放境外華僑及外國人可投資募資金額新台幣3000萬元以下的STO。

金管會2020年1月20日正式推出STO制度，募資在3000萬以下案件豁免證交法申報生效規定，依櫃買中心訂定STO管理辦法辦理，募資超過3000萬元案件則要進入金融監理沙盒實驗。法規上路滿2年，並無任何業者遞件申請，金管會蒐集業者意見後，今天宣布3項鬆綁措施。

第一，券商在無重大違反STO管理辦法相關規定情事下，單一平台受理首檔STO交易後再接受第二檔以上STO的間隔期間，從一年放寬為半年；第二，將單一平台募資上限由原本1億元提高至2億元；第三，開放境外華僑及外國人可投資募資金額3000萬元以下的STO。

業者先前對STO制度提出許多建言，例如募資金額3000萬元以下的STO案件只限專業投資人投資，業者希望可以開放一般投資人投資；另不必進入監理沙盒的STO募資門檻目前為3000萬元，業者希望可以調高上限；募資金額3000萬元以下的STO案件，平台交易只能採用議價模式，業者提議開放競價模式。

經過金管會評估，考量STO為新興籌資型態，風險及專業性較高，且國外多限制專業投資人投資，因此並未點頭開放一般投資人；此外，金管會研判無法在資本市場依傳統模式募資的中小型企業，較可能透過STO籌資，現行3000萬元募資額度應屬充足，因此並未修改募資金額規定；另依證交法規定，若平台要採用競價，必須為證券交易所，因此無法開放競價模式。

金管會證期局副局長郭佳君強調，金管會對STO的鬆綁措施必須在證交法框架下進行，並兼顧市場風險控管和業者經營彈性，因此無法全數參採業者建議，金管會將持續兼顧金融穩定和金融創新，循序漸進在發展過程中尋求調適。（編輯：張均懋）1110120