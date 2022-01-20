元宇宙引爆百億併購 法人：遊戲業進入重大轉折點

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）全球遊戲產業掀起併購熱潮，繼Take-Two宣布127億美元收購Zynga後，微軟將以687億美元買下動視暴雪。法人表示，在元宇宙題材發酵下，遊戲產業正進入重大轉折點，預估未來3年獲利年複合成長率上看14%。

2022年開年，遊戲產業即掀起併購熱潮，且規模都超過百億美元。其中，美國第3大遊戲業者Take-Two Interactive將以127億美元（約新台幣3516億美元），買下社群遊戲開發商Zynga；微軟則計畫斥資687億美元（約新台幣1.9兆元），收購動視暴雪，成為遊戲史上最大收購案，並將躍居全球第3大遊戲公司，僅次於中國騰訊和日本索尼（Sony）。

第一金全球eSports遊戲電競基金經理人林志映表示，動視暴雪、Take-Two都是歐美前3大遊戲軟體公司，微軟在XBOX主機耕耘多年、Zynga為手遊公司，藉由併購，可達到兩大目的，一是產品或服務互補，提高營運綜效；二是策略布局，卡位元宇宙商機。

統一FANG+ETF經理人袁永騰指出，微軟併購動視暴雪，可加速元宇宙的平衡布局；除了先前宣示以視訊會議軟體Teams為基礎的商用元宇宙外，可藉此次併購跨入一般娛樂用生活應用領域，並取得元宇宙關鍵3D建模技術。

彭博報告指出，目前元宇宙市場涉及4大領域，包括：遊戲軟體、遊戲硬體、直播現場活動、社交媒體與廣告等，2020年產值規模合計達4789億美元。未來幾年元宇宙生態系統將越加完備，預估到2024年規模進一步上看7833億美元。

林志映表示，隨著元宇宙題材發酵，遊戲產業正進入重大轉折點，不只娛樂功能，也滿足社交、工作、生活的需求，刺激雲端遊戲平台、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等爆發成長。以STOXX全球遊戲電競指數成分企業為例，未來3年每股盈餘的年複合成長率上看14%。

不過，袁永騰提醒，美國元宇宙個股蓬勃發展，但要小心只有題材與夢想、欠缺實質獲利的個股，尤其中小型股，面臨美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策轉向，成為市場殺盤重心，貨幣正常化過程，「本夢比再見，本益比才是王道」。（編輯：楊蘭軒）1110120