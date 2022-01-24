施振榮：元宇宙內容為王 是台灣不能放棄的機會

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（中央社記者吳家豪台北24日電）宏碁集團創辦人施振榮今天說，台灣是元宇宙硬體基礎建設最重大貢獻者，然而元宇宙是內容為王，台灣已有人投入音樂、電影等內容產業，這是台灣不能放棄的機會，盼更多年輕人投入。

施振榮發起的陽明交大藝文界校友座談會今天在沉浸式藝文數位展演場域「双融域」舉辦，由老、中、青三代跨越近50屆的畢業校友，從不同角度及視野探索元宇宙（Metaverse）未來的新機會。

施振榮表示，元宇宙是演進的過程，不是一天或兩天發生，要花很長時間慢慢實現未來全新、無法想像的世界。元宇宙由兩個主要單元構成，一個是看得見的硬體，包括以電子為主的半導體和資訊裝置；另一個是軟體，廣義而言涵蓋各種內容。

他說，台灣一定是元宇宙硬體基礎建設最重大的貢獻者，但是做硬體很辛苦，外界形容為「毛三到四」（毛利率3%到4%），未來一定要投入新領域。

施振榮強調，元宇宙是內容為王，剛好台灣有理工基礎，也有人投入音樂和電影等內容產業，「這是台灣不能放棄的機會」。

施振榮認為，元宇宙關鍵在於沉浸式體驗，提供更多內容創新體驗，期待更多年輕人投入，並希望他推動成立的双融域可以成為元宇宙實驗場域。（編輯：黃國倫）1110124