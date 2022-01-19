亞太電5G獨立組網雙連線達陣 助攻元宇宙應用

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（中央社記者江明晏台北19日電）亞太電信攜手愛立信及高通，成功結合2.6GHz中頻和28GHz毫米波高頻頻段，今天宣布完成全台灣第一個5G獨立組網（SA）毫米波雙連線（NR-DC）數據通話，將助攻5G生態系和元宇宙創新應用的發展。

亞太電說明，這項技術突破，提高5G獨立組網的速度和容量，不僅是台灣5G邁向獨立組網的全新里程碑，也開啟5G創新應用的無限可能。

現階段終端裝置支持的種類及數量仍待成長，但透過本次的網路架構，亞太電指出，將提供極大上行頻寬、極低時延的表現，大幅提升5G整體效能，有助5G企業專網的發展與規劃，未來亞太電信也會將此架構逐步導入各類型的企業專網應用。

亞太電董事長兼總經理陳鵬表示，公司致力推動技術創新，與愛立信、高通一起完成全台首個5G獨立組網雙連線，助攻5G生態系和元宇宙創新應用的發展，帶來更優異的傳輸效能和低延遲表現，5G技術再創新猷；未來將輔以5G網路和技術，憑藉資通訊整合經驗，跨業跨域多方合作，搶占新商機。

為發揮5G毫米波的高速特性，並在5G獨立組網下釋放5G潛力，亞太電在這項5G雙連線測試中使用愛立信5G無線接取網（RAN）和雲端原生的5G核心網路，並與高通合作，於搭載Snapdragon X65 5G數據機射頻系統的工程測試裝置上進行。

此外，為充分運用5G頻譜資源和容量，亞太電信使用愛立信5G雙連線（NR-DC）軟體執行4載波聚合（UL 4CC CA）連結4個100MHz連續載波頻寬。結合2.6GHz中頻和28GHz毫米波高頻頻段，不僅達成600Mbps的上行速度、並透過SA架構透性，擴大5G毫米波覆蓋範圍，大幅降低網路時延。（編輯：楊蘭軒）1110119