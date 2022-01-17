遊戲橘子看好今年營運再成長 不缺席元宇宙

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）遊戲橘子董事長劉柏園今天表示，疫情再度升溫，但遊戲市場熱度不減，今年包括遊戲通路、研發、電商、行動支付等多項業務均有望成長，營運將優於去年，至於近期熱門的NFT及元宇宙商機也不會缺席。

橘子今天舉行2022橘子嘉年華春節版展前記者會，宣布搶在台北電玩展之前，自20日起連續4天線上展開，鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，另外首度推出與直播互動的「豆陣來bean果」活動，祭出虛寶總數量150萬。

劉柏園表示，雖然近期疫情再度升溫，但遊戲市場熱度不減，預計今年中引進一款新作，年底推出自行研發的新遊戲。針對近期正夯的元宇宙及NFT，他透露，內部已有2個團隊進行研究，從市場發展趨勢看來，預估NFT的發展速度將比元宇宙快。

橘子嘉年華從2020年首屆舉辦以來，2021年夏季版創下超過480萬總觀看次數、超過2萬最高同時在線觀看人數的亮眼成績。今年春節版將鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸。（編輯：林興盟）1110117