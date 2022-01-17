更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/109

遊戲橘子看好今年營運再成長 不缺席元宇宙

2022/1/17 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北17日電）遊戲橘子董事長劉柏園今天表示，疫情再度升溫，但遊戲市場熱度不減，今年包括遊戲通路、研發、電商、行動支付等多項業務均有望成長，營運將優於去年，至於近期熱門的NFT及元宇宙商機也不會缺席。

橘子今天舉行2022橘子嘉年華春節版展前記者會，宣布搶在台北電玩展之前，自20日起連續4天線上展開，鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，另外首度推出與直播互動的「豆陣來bean果」活動，祭出虛寶總數量150萬。

劉柏園表示，雖然近期疫情再度升溫，但遊戲市場熱度不減，預計今年中引進一款新作，年底推出自行研發的新遊戲。針對近期正夯的元宇宙及NFT，他透露，內部已有2個團隊進行研究，從市場發展趨勢看來，預估NFT的發展速度將比元宇宙快。

橘子嘉年華從2020年首屆舉辦以來，2021年夏季版創下超過480萬總觀看次數、超過2萬最高同時在線觀看人數的亮眼成績。今年春節版將鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸。（編輯：林興盟）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀