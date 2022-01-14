元宇宙結合區塊鏈 玩家虛擬世界開啟斜槓人生

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比特帶團隊自2018年投入區塊鏈遊戲的開發，已成功開發5款區塊鏈遊戲，團隊日前結合區塊鏈、元宇宙等技術，推出Freeport自由港元宇宙計畫。中央社記者趙麗妍攝 111年1月14日

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）NFT和元宇宙概念大爆發，有遊戲開發商結合區塊鏈、元宇宙技術，推出新款遊戲，透過NFT和DEFI的經濟模型，玩家可在虛擬世界中開啟真實世界斜槓人生。

在2020年以區塊鏈孵化器技術獲得經濟部中小企業處小型企業創新計畫補助「必特帶團隊」，日前結合區塊鏈、元宇宙技術，推出Freeport自由港元宇宙計劃。

比特帶物流科技執行長賴建凱今天接受中央社記者訪問表示，團隊自2018年投入區塊鏈遊戲的開發，從區塊鏈底層和智能合約導入遊戲產業，過去3年已成功開發5款區塊鏈遊戲，其中2款，獲得區塊鏈遊戲世界大賽第2名，該年度第1名從缺。

賴建凱指出，此次推出的Freeport自由港元宇宙計畫，結合區塊鏈、NFT（非同質化代幣）、元宇宙技術，可說是華人第一款以元宇宙概念設計的區塊鏈遊戲。

他說，遊戲也透過NTF和DEFI（去中心化金融）的經濟模型，玩家在虛擬遊戲世界中開啟第二人生，投入努力可獲得加密資產，可轉化成為真實世界的貨幣；玩家能買地造鎮，購買原物料生產NFT資產進行販售，邊玩邊賺。（編輯：屈享平）1110114