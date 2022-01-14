北科大成立元宇宙XR研發中心 打造育才基地

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（中央社記者許秩維台北14日電）北科大成立「元宇宙XR研發中心」，提供動態捕捉、虛擬網紅、虛擬製作、電子音樂等軟硬體，未來將攜手產官學研合作，打造元宇宙人才培育基地。

為掌握當前全球元宇宙趨勢及產業發展，台北科技大學率先成立「元宇宙XR研發中心」，並於今天舉行揭幕典禮，文策院、教育部數位機會中心、台北市政府資訊局等產官學界代表也共襄盛舉。

台北科技大學主任秘書吳建文指出，北科大將深入當前全球元宇宙趨勢，包括科技產業對元宇宙投入與策略；未來也會依據元宇宙領域發展，研究並提出未來應用可行性，攜手產官學研界合作，打造元宇宙人才培育基地。

北科大「元宇宙XR研發中心」由互動設計系主任曹筱玥與業界專家共同策劃，除了連結北科大資訊工程與設計學院師資外，更將聯手Meta、BenQ、Yahoo奇摩、夢想動畫、啟雲科技等企業，共同研發課程與產學命題，提供學生跨裝置、跨領域等思考與實作機會。

曹筱玥表示，元宇宙（Metaverse）是近期最火熱話題，其概念可追溯自幻想文學與遊戲，意指在一個虛擬世界中，人們可化身為各種存在；元宇宙概念也與XR（延展實境）相互呼應，代表一種集體、互動式永遠現在進行式，不受任何人控制自由概念。

曹筱玥提到，「元宇宙XR研發中心」將打造產官學研實證場域，提供動態捕捉、虛擬網紅、虛擬製作、電子音樂、3D建置等軟硬體；未來除了與馬祖國家風景管理處合作智慧觀光、文策院挹注內容開發、與政府部會研議政策倡議外，也將串聯校友藝術家和設計師，以NFT（非同質化代幣）形式邁進元宇宙。（編輯：方沛清）1110114