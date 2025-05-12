高雄接連酒駕致死 陳其邁：要求嚴格執法重罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄近日接連發生酒駕致死，高雄市長陳其邁今天表示，已嚴厲要求警察局務必嚴格執法，重罰杜絕酒駕；高雄市警察局長林炎田表示，已加強路檢盤查，以及防制宣導。

高雄鄭姓工地主任10日凌晨涉嫌酒駕行經三民區路口，與對向車道機車碰撞，造成1名騎士死亡；今天凌晨洪姓男子也涉嫌酒駕行經鼓山區一處路口時，疑似闖紅燈與機車女騎士碰撞，造成女騎士送醫不治。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，已嚴厲要求警察局必須嚴格執法及重罰，杜絕酒駕。

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林炎田也在聯訪時說明表示，這2案均採迅速處理，並依法建請嚴辦；第1案當事人已收押，第2案也會建請檢察官聲押。

林炎田並表示，上週針對轄內505處業者已加強宣導，同時也加強路檢盤查，較去年同期強度都增加；他也呼籲業者共同防制、民眾勇於檢舉。（編輯：陳仁華）1140512