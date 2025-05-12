加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／憲法訴訟法釋憲案說明會 朝野代表出席陳述意見
首頁 / 社會

高雄接連酒駕致死 陳其邁：要求嚴格執法重罰

2025/5/12 12:19（5/12 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄近日接連發生酒駕致死，高雄市長陳其邁（右）12日受訪表示，已嚴厲要求警察局嚴格執法。左為高雄市警察局長林炎田。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月12日
高雄近日接連發生酒駕致死，高雄市長陳其邁（右）12日受訪表示，已嚴厲要求警察局嚴格執法。左為高雄市警察局長林炎田。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄近日接連發生酒駕致死，高雄市長陳其邁今天表示，已嚴厲要求警察局務必嚴格執法，重罰杜絕酒駕；高雄市警察局長林炎田表示，已加強路檢盤查，以及防制宣導。

高雄鄭姓工地主任10日凌晨涉嫌酒駕行經三民區路口，與對向車道機車碰撞，造成1名騎士死亡；今天凌晨洪姓男子也涉嫌酒駕行經鼓山區一處路口時，疑似闖紅燈與機車女騎士碰撞，造成女騎士送醫不治。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，已嚴厲要求警察局必須嚴格執法及重罰，杜絕酒駕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林炎田也在聯訪時說明表示，這2案均採迅速處理，並依法建請嚴辦；第1案當事人已收押，第2案也會建請檢察官聲押。

林炎田並表示，上週針對轄內505處業者已加強宣導，同時也加強路檢盤查，較去年同期強度都增加；他也呼籲業者共同防制、民眾勇於檢舉。（編輯：陳仁華）1140512

#酒駕
#警察局
#林炎田
#高雄市
#陳其邁
陳其邁
黃仁勳將來台 陳其邁：高雄輝達5月有很多技術交流踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：