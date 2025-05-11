1個月5青年藝術家走遍六腳鄉 記錄25村田埂人文圖像

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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣回鄉青年及藝術同好組成創作團隊，完成在六腳鄉1個月駐地創作，成果展昨天晚間開幕，創作青年用機車、雙腳走遍六腳鄉，以聲音影像記錄村落人情風景，凝聚認同感。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，六腳鄉駐村創作計畫成果發表會，又名「1、2，3、4，5、六」創作展於昨天晚間在當地成豐社區講堂開幕，縣長翁章梁等人到場觀展，聆聽藝術新生代創作故事。

嘉義縣政府文化觀光局表示，創作團隊自2月3日至3月3日駐地期間在蒜頭村駐紮，用機車雙載、廟埕定錨、步行瀏覽、泡茶等方式走訪六腳鄉25個村落，使用影像、木質、金屬、聲音、視覺圖像等創作視角，收集田埂人文圖像。

成豐社區講堂執行長張玉美表示，5名創作者發揮才華為六腳鄉帶進藝文氣息，就是美學的開始，更賦予老屋文化精神價值，期盼完成打造蒜頭藝術村願景。

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參與創作的李家東說，5名夥伴來自不同地方，齊聚六腳，不同的生活體驗給予創作很大刺激，慢慢內化刺激，轉化為各自創作媒材；團隊以蒜頭村書店為基地，串聯路線走讀地方風土，展期從5月10日起至7月4日。

翁章梁致詞表示，早期六腳鄉蒜頭糖廠可說是當時台積電，帶動地方經濟繁榮，但時代變遷漸漸沒落，老屋成豐碾米廠如今完成修復，並化身為成豐社區講堂供人展覽、觀光，相當佩服執行團隊行動力。（編輯：陳仁華）1140511