田媽媽新食代選拔 米其林推薦虱目魚菲力奪金

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）農業部農村發展及水土保持署今天舉行第2屆田媽媽「記憶中的那一味」新食代選拔及頒獎，其中連3年獲米其林推薦的台南「長盈海味屋」以招牌料理「虱目魚菲力」獲得金牌。

農業部長陳駿季出席這項活動並頒獎，他說，田媽媽是一個農村料理的品牌，民國90年開始，農業部就有系統地輔導農村婦女，將在地食材結合在地文化製作特色料理，讓都會區到農村參訪的人，經由食物認識農村飲食與文化。

陳駿季說，田媽媽「記憶中的那一味」的特色就是低碳與綠色飲食，吃的是一種鄉愁與感恩，能夠捕捉都會區消費者的味蕾，田媽媽有非常多的行銷方式，未來不排除有副品牌，也希望進到超市系統，讓更多人認識田媽媽代表的農村特色餐飲。

連續3年獲得米其林推薦的台南「長盈海味屋」，今年以招牌料理「虱目魚菲力」，獲得第2屆田媽媽「記憶中的那一味」金牌肯定。

業者介紹，「虱目魚菲力」是利用食材本身的魚油以小火慢煎到焦脆，吃的時候直接手拿如啃排骨，滿口都是食材最原始的鮮味。

獲得銀獎的「成農花田餐坊」，以「來自天堂的果實」木鱉果熬煮清爽又濃郁的湯頭，加上在地捕撈海鮮，成就營養美味又澎湃大氣的木鱉果海鮮鍋。

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米國學校餐廳以農村生活縮影的碗公飯獲得銅獎，是懷舊樸實又飽足的餐點。

農村水保署統計，目前全台共有104家田媽媽、719名成員，經營產值逐年提升，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊嚴重期間，平均營業額約新台幣5.86億元，113年達7.2億元，成長幅度約23%。（編輯：管中維）1140701