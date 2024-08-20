台南增3家入選米其林必比登推介 累計31家

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（中央社記者張榮祥台南20日電）國際美食評鑑「米其林指南」必比登推介今天發布，台南市新增3家，全市累計31家美食店家入選。

台南市政府今天發布新聞稿指出，必比登推介以新台幣1000元以下，可吃到優質3道料理（不含飲料）的業者為對象；台南市新入選3家必比登推介店家，分別是「葉桑生炒鴨肉焿」、「添厚」及「麥謎食驗室」。

市府觀光旅遊局介紹，「葉桑生炒鴨肉焿」招牌鴨肉焿，以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，散發蒜香和鴨肉香。

「添厚」以虔誠媽祖信仰連結店名及裝潢，提供精緻細膩台式家常菜，米其林評審員更推薦賣相樸實卻層次豐富的金銀蛋時蔬、料好實在的魷魚螺肉蒜。

「麥謎食驗室」則以實驗及研發精神創作新穎麵食，依季節變換菜單，並選用世界各地佐料搭配，讓每道餐點富有層次和風味。

市府表示，台南市累計31家美食店家入選必比登推介，從飄香數十年小吃名店、特色台菜餐廳到融合不同料理形式的嶄新風味，讓人感受台南美食魅力。（編輯：郭諭儒）1130820