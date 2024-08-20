2024米其林必比登推介 全台126家入選16間新上榜【完整名單】

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台灣米其林今天公布最新必比登名單，全台共有126間店家入選，新入選包含心潮飯店、黃記魯肉飯、葉桑生炒鴨肉焿、秀明豬心冬粉及良佳豬腳等知名店家。

台灣米其林今天發布新聞稿公布今年度的必比登推介名單，米其林必比登推介主要是表彰由評審員評選出提供物有所值餐點的店家，顧客可以在這些店家，以適中價位享受到美食。

台灣米其林指出，台北、台中、台南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家總數共有126家，包括台北43家、台中27家、台南31家，以及高雄25家，16家新入選的必比登推介店家中，有超過一半提供台灣在地美味與小吃。

台灣米其林說，其中台北新入選有5家，包含心潮飯店、黃記魯肉飯、麵鋪、軟食力、小品雅廚及Pàng，其中心潮飯店是高雄知名台菜餐廳老新台菜推出的品牌以炒飯為主軸，在創新與傳統中取得平衡。

黃記魯肉飯是一間在巷子裡經營了幾十年的老店，招牌滷肉飯雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，令人回味；Pàng是首家也是唯一1家提供墨西哥料理的餐廳，將精緻墨西哥風味融合台灣食材。

台中新入選2家，裡小樓跟繡球，其中裡小樓以台灣家常菜和小菜聞名，金門老壇高粱香腸腸衣輕薄，帶濃郁酒香，值得一試。

台灣米其林說，台南共有3個店家新入選必比登推介，麥謎食驗室、添厚跟葉桑生炒鴨肉焿，其中葉桑生炒鴨肉焿曾在嘉義新港經營鴨肉羹生意，於2021年落腳台南，其鴨肉焿以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉肉香，搭配清甜筍絲，風味十足。

高雄今年有5家新入選，包含賣塩順、春蘭割包、秀明豬心冬粉、小燉食室、良佳豬腳，其中秀明豬心冬粉的月見肉燥飯上配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯；良佳豬腳其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎，帶有胡椒辛香的中藥材滷製的豬腳，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口。（編輯：陳政偉）1130820

2024米其林必比登推介完整名單如下：

台北

阿城鵝肉 （中山）

昶鴻麵點

雞家莊 （長春路）

鍾家原上海生煎包

大橋頭老牌筒仔米糕

鼎泰豐 （信義路）

都一處 （信義）

好朋友涼麵

清真中國牛肉麵食館 （大安）

杭州小籠湯包 （大安）

小酌之家

雄記蔥抓餅

黃記魯肉飯

HUGH dessert dining

隱食家

人和園

金賞軒

老山東牛肉家常麵店

小小樹食 （大安路）

賣麵炎仔

茂園

雙月食品 （青島東路）

麵鋪

Pàng

榮榮園

番紅花印度美饌

磐石坊

祥和蔬食 （中正）

欣葉小聚 （南港）

心潮飯店

軟食力

松竹園

泰姬

巷子龍家常菜

天下三絕

醉楓園小館

無名推車燒餅

小王煮瓜

吾旺再季

小品雅廚

一甲子餐飲

源芳刈包

元味料理

台中

阿坤麵

繡球

范記金之園 （中區）

鳳記鵝肉老店

鮮魚鱻

富鼎旺 （中區）

富狀元豬腳

富貴亭

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳

曙光居

可口牛肉麵

好菜（西區）

老士官擀麵

裡小樓

羅家古早味（南屯）

醉月樓

木公麥面

夜間部爌肉飯

牛稼莊

上海未名麵點

彭城堂

沁園春 （中區）

沙卡

滬舍餘味（南屯）

馨苑 （西區）

台中肉員

小初店

台南

阿星鹹粥

阿文米粿

阿興虱目魚

阿美飯店

黑琵食堂

麥謎食驗室

田媽媽 長盈海味屋

誠實鍋燒意麵

大勇街無名鹹粥

東香台菜海味料理

添厚

福泰飯桌第三代

好農家米糕

西羅殿牛肉湯

黃家蝦捲

吃麵吧

開元紅燒土魠魚羮

落成米糕

無名羊肉湯

博仁堂

三好一公道當歸鴨

尚好吃牛肉湯

鮮蒸蝦仁肉圓

小公園擔仔麵

謝掌櫃

葉家小卷米粉

葉桑生炒鴨肉羹

一味品

八寶彬圓仔惠 （國華街）

永通虱目魚粥

筑馨居

高雄

Apis Grill

牛老大涮牛肉 （自強二路）

北港蔡三代筒仔米糕 （鹽埕）

菜粽李

昭明海產家庭料理

正宗鴨肉飯

春蘭割包

前金肉燥飯

橋仔頭黃家肉燥飯 （橋頭）

貳哥食堂

侯記鴨肉飯

秀明豬心冬粉

湖東牛肉館

弘記肉燥飯舖

阿香的廚房

舊市羊肉 （岡山）

老爺美食館 （鳳山）

良佳豬腳

廖記米糕

賣塩順

米院子油飯

老新台菜 （九如二路）

小燉食室

泰元

楊寶寶蒸餃 （朝明路）







