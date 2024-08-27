本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
7月景氣燈號退回黃紅燈 傳產復甦較緩、颱風凱米影響
首頁 / 生活
米其林指南
新聞專題
米其林指南3/54
首頁 / 生活

2024台灣米其林 好嶼、小小樹食、山海樓等6餐廳獲綠星

2024/8/27 14:58（8/27 16:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣米其林27日公布2024年摘星名單，今年米其林綠星餐廳共有6家。店家照片自左上順時針依序為Embers、好嶼、小小樹食、山海樓。（左上圖取自facebook.com/embersdining、右上圖取自facebook.com/hosutaiwan、左下圖取自facebook.com/vintagetaiwancuisine、右下圖取自facebook.com/LittleTreeFood）
台灣米其林27日公布2024年摘星名單，今年米其林綠星餐廳共有6家。店家照片自左上順時針依序為Embers、好嶼、小小樹食、山海樓。（左上圖取自facebook.com/embersdining、右上圖取自facebook.com/hosutaiwan、左下圖取自facebook.com/vintagetaiwancuisine、右下圖取自facebook.com/LittleTreeFood）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，率先公布的是米其林綠星名單以及個人獎的部分，其中共有6家餐廳獲米其林綠星肯定，與去年名單一樣。

今年的米其林綠星餐廳為Embers、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林）。

米其林綠星是1項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。他們在道德與環保都有一定的堅持，與注重永續的供應商與生產者合作，減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料。

另外，今年的侍酒師獎為元紀的曾雅慧，這也是首名女性侍酒師，她說，感謝米其林的肯定，期望未來能有更多女性侍酒師加入侍酒師的行列。

米其林服務大獎則由斑泊的許縕珊獲得，許縕珊致詞時表示，謝謝米其林讓世界看到台灣的服務團隊。

年輕主廚大獎由卉寓的陳莛諭奪得，陳莛諭說，感謝米其林也感謝來卉寓用餐的消費者。（編輯：李亨山）1130827

#山海樓
#米其林
延伸閱讀
2024米其林必比登推介 全台126家入選16間新上榜米其林台灣指南2023完整名單 頤宮6連霸、態芮JL Studio升三星米其林台北台中台南高雄指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜米其林指南評鑑 交通部：台灣2025年再增2縣市2024台灣米其林三星頤宮7連霸 態芮JL Studio再上榜2024台灣米其林 侯布雄、牡丹、RAW等5餐廳摘二星
米其林
台南增3家入選米其林必比登推介 累計31家2024米其林指南新入選餐廳 台中8家上榜
米其林指南
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台南增3家入選米其林必比登推介 累計31家
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：