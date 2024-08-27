2024台灣米其林指南完整名單 一星新增10餐廳 頤宮三星7連霸
2024/8/27 17:28（8/27 18:06 更新）
（中央社網站）2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，共有3家餐廳摘下三星，包含JL Studio、頤宮、態芮，與去年相同，其中頤宮已連續7年拿下三星餐廳的寶座。另外有41家餐廳獲得一星、5家餐廳獲得二星。
米其林二星餐廳包含侯布雄、Logy、渥達尼斯磨坊、牡丹、RAW，除了去年的Liberte因結束營業不在名單內，其餘名單跟去年一致。
米其林一星餐廳共有41家，新進榜的餐廳共有10家，名單為A、Circum-、盈科、雋、L'Ａtelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、Wok by O'BOND、元紀。（編輯：林湘芸）1130827
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2024台灣米其林 侯布雄、牡丹、RAW等5餐廳摘二星