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台南連3年無米其林摘星餐廳 正負面評論熱議

2024/8/27 20:46（8/27 20:53 更新）
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（中央社記者張榮祥台南27日電）2024年台灣米其林今天公布今年最新摘星名單，號稱「美食之都」的台南，已列入評選3年仍「槓龜」未摘星，消息一出，社群媒體上掀起熱議，正面、負面評論都有。

台南列入米其林評選城市，今年進入第3年，台灣米其林今天公布摘星名單，台南摘星餐廳依舊掛零，還是「槓龜」、「未破蛋」，消息傳出後，台南人憂喜參半，有人認為觀光客擠爆台南，不需要米其林加持，但也有人質疑，台南號稱「美食之都」，難道連1家摘星餐廳都沒有。

一名住在舊城區的居民今晚告訴中央社記者，他的住家周遭是美食激戰區，莫提休假日人滿為患，連平常日外出買飯都得排隊老半天，或許台南人不需要米其林的光環，但堂堂直轄市竟沒有餐廳摘星，有點說不過去，難怪被人說嘴。

打開PTT論壇，台南餐廳未摘星是今天留言大熱門，挺台南的人說：「台南根本不需要這種東西來肯定，白人會懂東方料理喔」、「台南才不需要這種野雞獎來肯定」、「台南人本來就不屑這什麼輪胎廠」。

嘲諷的人則表示，「台南美食都吹牛吹出來的」、「簡單說就台南強的就小吃，餐廳就算了」、「台南最吹美食，結果三星只有台北台中」、「事實上台南連小吃店的衛生環境都堪慮，夏天還沒幾間有冷氣」。

台南市觀光旅遊局發布新聞稿指出，台南作為台灣古都，400年來各式文化融合，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產山產、海產，加上代代相傳料理技法，都是台南成為「美食之都」重要元素，也是遊客來台南旅遊一大重點。

觀旅局表示，台南市累計31家必比登推介及28家入選餐廳，共59家美食店家獲得肯定，從飄香數十年小吃名店、經典台菜餐廳、異國美食，到融合不同料理形式呈現的創新風味，展現台南在地多元飲食風貌，遊客也可規劃屬於自己的台南美食指南。（編輯：郭諭儒）1130827

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