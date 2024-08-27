中國上半年近3萬間麵館關門 經濟疲弱衝擊餐飲業

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（中央社台北27日電）中國經濟疲弱導致民間消費不振，嚴重衝擊餐飲業。除北京鼎泰豐宣布結束華北及廈門14家分店外，在中國風靡一時的高檔拉麵館更面臨前所未有困境，上半年光是有註冊的麵館，就有近3萬家關門。

綜合中國媒體報導及餐飲業人士看法，今年上半年會造成中國近3萬家麵館倒閉背後原因，主要是消費降級，以及中產階級及白領消費習慣的改變。連非高價的一般麵館都大量倒閉，更遑論高檔拉麵館。

綜合香港01報導與「內參君」微信公眾號消息，被視為中國高檔麵館「鼻祖」的知名拉麵連鎖店「味千拉麵」首當其衝，剛公布的今年上半年財報顯示再度轉盈為虧，淨虧損恐達人民幣2000萬元（新台幣約8970萬元），在港股股價更經歷直線崩跌，跌幅一度達22%。

味千拉麵對此表示，客流量下降及店面銷售負成長，是導致該公司出現虧損的主要原因。

報導提到，這一困境在中國並非味千拉麵獨有，其他高檔麵館如馬記永、陳香貴、張拉拉等品牌也陷入市場低迷。而先前曾被資本熱捧的網紅麵館，如今市場擴張速度明顯放緩，甚至轉而減少。

數據顯示，今年上半年中國麵館註冊數雖有3.1萬家，但註銷數卻多達2.9萬家。兩相抵消，麵館淨成長數量遠低於往年，凸顯出麵館生意的日漸艱難，更遑論其中的高價麵館。

報導指出，在消費降級下，進入大商場吃飯的中國民眾變少，中產白領不再願意再為高價的麵食買單，是導致麵館大量倒閉註銷的主因。

上海徐家匯一名麵館老闆表示，今年麵館生意難做，即使推出各種促銷活動，業績仍不如去年。曾經是高檔麵館主要客群的白領消費者，如今已變得更為理性和精打細算，越來越多的人選擇自己帶飯，使高檔麵館的經營壓力進一步加大。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130827