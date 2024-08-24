本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
羅冠聰遭通緝流亡4年仍冀望返鄉 盼當擴音器傳遞香港處境
首頁 / 兩岸

北大報告：中國消費疲弱 小本生意也難做

2024/8/24 20:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海24日電）北京大學企業大數據研究中心等單位發布調查報告顯示，中國小微經營者第2季營業收入、利潤率均較去年同期下滑，市場需求疲弱是最大經營痛點，第3季信心指數較第2季下降。

北京大學企業大數據研究中心、北京大學中國社會科學調查中心、螞蟻集團研究院、網商銀行近期發布「中國小微經營者調查2024年二季度報告暨2024年三季度中國小微經營者信心指數報告」，內容作出上述表示。

調查結果發現，小微經營者多集中於服務業（76%），少量分布於製造業和建築業（13%）與農林牧漁業（11%）；6成小微經營者是1980年後、1990年後出生者，8成以上有高中以上學歷。小微經營者以自僱或僱用人數落於0至4人為主要型態（81.3%）。

小微經營者第2季營業收入、利潤率均較去年同期下滑。小微經營者平均營業額為人民幣11.7萬元（約新台幣52.65萬元），年減率2.0%；淨利潤率平均值為4.7%，較去年同期下降0.8個百分點；小微經營者現金流平均可維持2.8個月。

市場需求疲弱是小微經營者最大的痛點，經營成本上升則為第2大壓力來源。感到經營成本壓力較大的小微經營者，有近6成採取降低成本措施，作法包括減少人員聘用、減少營銷宣傳成本、要求降房租、砍員工獎金等。

調查結果指出，小微經營者對於第3季信心指數下滑，信心指數由第2季50降為49.7，低於50榮枯線。

報告結論提到，小微經營者營收縮水，持續受到成本壓力困擾，透過減少人員聘用、降低工資等作法降低成本，恐加劇經濟復甦乏力現況，建議政府針對不同小微經營者提出相對應扶持措施；小微經營者提到「亂收費、亂罰款」、「政府或國企拖欠款項」等問題占比較第1季上升，這些問題需要關注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這份調查於6月15至31日期間進行，對於活躍小微經營者隨機發放問卷，有效樣本9368份。「活躍」所指為，過去12個月內，至少有3個月有支付寶交易，總交易筆數大於90筆，總交易金額超過人民幣2000元（約新台幣9000元）。

「小微經營者」援引中國國家統計局「統計上大中小微型企業劃分辦法（2017）」定義，各行業別有所不同，例如餐飲業微型企業定義為從業人員小於10人、年營業收入小於人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。（編輯：呂佳蓉）1130824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：