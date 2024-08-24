北大報告：中國消費疲弱 小本生意也難做

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（中央社記者李雅雯上海24日電）北京大學企業大數據研究中心等單位發布調查報告顯示，中國小微經營者第2季營業收入、利潤率均較去年同期下滑，市場需求疲弱是最大經營痛點，第3季信心指數較第2季下降。

北京大學企業大數據研究中心、北京大學中國社會科學調查中心、螞蟻集團研究院、網商銀行近期發布「中國小微經營者調查2024年二季度報告暨2024年三季度中國小微經營者信心指數報告」，內容作出上述表示。

調查結果發現，小微經營者多集中於服務業（76%），少量分布於製造業和建築業（13%）與農林牧漁業（11%）；6成小微經營者是1980年後、1990年後出生者，8成以上有高中以上學歷。小微經營者以自僱或僱用人數落於0至4人為主要型態（81.3%）。

小微經營者第2季營業收入、利潤率均較去年同期下滑。小微經營者平均營業額為人民幣11.7萬元（約新台幣52.65萬元），年減率2.0%；淨利潤率平均值為4.7%，較去年同期下降0.8個百分點；小微經營者現金流平均可維持2.8個月。

市場需求疲弱是小微經營者最大的痛點，經營成本上升則為第2大壓力來源。感到經營成本壓力較大的小微經營者，有近6成採取降低成本措施，作法包括減少人員聘用、減少營銷宣傳成本、要求降房租、砍員工獎金等。

調查結果指出，小微經營者對於第3季信心指數下滑，信心指數由第2季50降為49.7，低於50榮枯線。

報告結論提到，小微經營者營收縮水，持續受到成本壓力困擾，透過減少人員聘用、降低工資等作法降低成本，恐加劇經濟復甦乏力現況，建議政府針對不同小微經營者提出相對應扶持措施；小微經營者提到「亂收費、亂罰款」、「政府或國企拖欠款項」等問題占比較第1季上升，這些問題需要關注。

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這份調查於6月15至31日期間進行，對於活躍小微經營者隨機發放問卷，有效樣本9368份。「活躍」所指為，過去12個月內，至少有3個月有支付寶交易，總交易筆數大於90筆，總交易金額超過人民幣2000元（約新台幣9000元）。

「小微經營者」援引中國國家統計局「統計上大中小微型企業劃分辦法（2017）」定義，各行業別有所不同，例如餐飲業微型企業定義為從業人員小於10人、年營業收入小於人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。（編輯：呂佳蓉）1130824