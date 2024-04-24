中國消費降級 反助低價電商拚多多實現「逆襲」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）成立不到10年的拚多多，如今已成為與阿里巴巴、京東並肩的中國電商巨頭。紐時中文網23日報導指出，因中國正經歷消費降級，使一直主打低價路線的拚多多得以實現「逆襲」。

2015年拚多多出現時，人們只把他當作以「拚團」為噱頭的電商，不會把它視為當時中國電商巨頭阿里巴巴和京東的競爭對手。如今從市占率看來，拚多多正在接近中國第2大電商京東，去年市值更曾一度超過阿里巴巴，短暫成為中國市值最高的電商公司。

拚多多的姐妹公司Temu在中國境外擁有數千萬用戶，並在美國投入數十億美元打響知名度。Temu的快速崛起使母公司拚多多控股年度營收在2023年幾乎大增1倍，而阿里巴巴和京東的增幅不到10%。

報導指出，拚多多的崛起與中國目前「消費降級」有關，經濟鳥成長放緩使消費者不願花錢，因此選擇在平價的拚多多上消費。這也是拚多多一直以來的路線，2018年，拚多多創始人黃崢在一次採訪中就說，拼多多不僅要滿足中國暴發戶的需求，也要滿足遠離大城市中心、生活困難者的需求。

相較之下，十年前中國經濟快速成長時期，阿里巴巴和京東都以高端奢侈品消費為業務拓展目標。關注中國投資和商務的百觀科技簡訊主編吳格說，「當時最大的錯誤是，認為中國到處都是中產階級消費者，而且未來只會越來越好」。

高盛在2023年的一份報告中估計，以產品銷售額計算，拚多多占中國電商市場的19%，京東占20%，阿里巴巴占41%。拚多多成立不到1年用戶就達到1億，成立5年達到7.88億，超過阿里巴巴。

報導指出，拚多多的主要吸引力在於低得驚人的商品價格。一盒2.5公斤的小番茄售價不到人民幣35元（下同，約新台幣157元），但如果另一個人加入「團購」的話，每盒的價格將減半，而且免運費。而用戶可以透過微信分享特價商品達成拚團。

一位拚多多的忠實消費者王小姐表示，她喜歡拚多多低價、免運，以及慷慨的退貨政策，她每月會繳交10元會費以獲得更大的折扣。

拚多多的用戶可以直接與供應商、農民和製造商購物，因此能得到更低的價格。拚多多把對用戶和賣家收取的費用保持在低水平，並且將物流外包給其他公司以避免大量投資。（編輯：廖文綺/邱國強）1130424