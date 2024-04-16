花蓮市代會主席涉洗錢 刑事局：入金機藏贓款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北16日電）花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案，3月間以100萬元交保。刑事局今天表示，此集團為避免臨櫃存款遭通報和黑吃黑，罕見租用入金機存放贓款，不法金流約8000萬元。

警方表示，入金機即為存款機，外觀與ATM相似，為保全業者提供給各大百貨、連鎖業者的智慧化營收管理服務，系統可計算存入現金金額、辨識偽鈔，再由保全公司依存入入金機的營收，代墊款項存入店家指定帳戶。

警政署刑事局今天舉行記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，日前接獲情資指花蓮縣40歲李男涉嫌利用虛擬貨幣詐欺、洗錢，先以人頭公司帳戶收受其他詐欺集團騙得的贓款，再交由共犯製造虛擬貨幣泰達幣交易紀錄，作為金流斷點。

刑事局和台北市、新北市、嘉義市、花蓮縣、新竹市、彰化縣等地警察局共組專案小組，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

涉案李男為花蓮市代會主席，所控制的公司帳戶金流高達8000萬元，其中查出22名被害人的款項紀錄，財損金額共計新台幣1900萬餘元。

專案小組追查發現，李男將贓款交由住在台中市的50歲張男處理，張男為避免到銀行臨櫃存入大筆金額遭通報可疑交易，及面交恐遇黑吃黑的風險，向保全公司以單機每月2萬餘元價格租用入金機。

專案小組查出，張男將入金機置放於自宅，以利將贓款存入機器，再由保全人員定期點收，款項最後流入集團控制的人頭公司帳戶，張男再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，完成洗錢程序。

經專案小組長期偵蒐，今年3月19日展開同步拘搜行動，共拘提李男、張男等12嫌到案，並查扣2台大型入金機、現金47萬餘元和冷錢包等證物。

犯嫌辯稱是幣商人員並從事虛擬貨幣買賣行為，全案詢後依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移請花檢偵辦，其中李男和張男都以100萬元交保，其餘犯嫌則分以5萬至10萬元交保。

李振瑋3月20日晚間經花檢檢察官諭知以100萬元交保後接受媒體聯訪，表示有誤會，會爭取釐清事實。（編輯：蕭博文）1130416