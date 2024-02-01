刑事局破假投資詐欺機房 25歲女遭詐300萬

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）位於新北市的假投資詐欺機房使用通訊軟體申請大量假帳號，再隨機發送投資獲利訊息誘騙被害人，引導投入資金至假投資網站，25歲女家管財損新台幣300萬元，刑事局攻堅逮5嫌。

警政署刑事局下午舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，局內「打詐中心情資研析專責小組」近來深入分析165大數據資料，發現有不法分子於國內從事假投資詐欺機房，立即交辦情資進行偵辦，並報請新北地檢署指揮。

專案小組調查發現，相關詐欺機房活動區域分別位於新北市樹林區和蘆洲區，經跟監蒐證確認前者據點以24歲林姓男子為首，後者據點則以32歲陳姓男子為首，且2處機房成員互有聯繫，約自去年5月起開始犯罪。

經查上述詐欺機房犯罪手法，是先使用通訊軟體Instagram和LINE申請大量假帳號，且多張貼新手媽媽盜圖，藉此追蹤許多不特定被害人帳號，期間不斷發送各式假投資標的獲利訊息誘騙，待被害人上鉤後，再引導其註冊入金至MERRYLAND等假投資網站詐財。

警方初步清查全案被害人計有8女，總財損為525萬元；其中，北市25歲女家管個人財損就達300萬元。

專案小組長期偵蒐，見時機成熟分別於今年1月8日、10日會同除暴特勤隊執行攻堅行動，先於蘆洲區緝獲陳男等3嫌，隨後再於樹林區緝獲林男等2嫌，並查扣作案用電腦、手機和網路分享器等證物。

全案詢後將5嫌依涉詐欺和組織犯罪條例等罪移送新北檢複訊，經法院裁定全數羈押。（編輯：方沛清）1130201