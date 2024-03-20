涉虛擬貨幣洗錢案 花蓮市代會主席100萬元交保

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮市代會主席李振瑋涉嫌製造虛擬貨幣金流洗錢案，檢警昨天發動搜索，帶回李振瑋等12人訊問，今天晚間9時許諭知李振瑋以新台幣100萬元交保。李振瑋表示，會爭取釐清事實。

內政部警政署刑事警察局偵辦詐欺案件，發現詐騙款項陸續轉匯到人頭帳戶，其中包含李振瑋名下開發公司，2個月內轉入轉出金額累積高達8000多萬，初步掌握詐騙受害者超過20人。

檢警調查，李振瑋自民國111年7月起，利用名下公司開設的公司帳戶，收受詐欺集團層層遞轉匯入的贓款，交由幣商製造泰達幣（USDT）交易紀錄作為金流斷點。

李振瑋等人將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項，逃避檢警追查，涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。

花蓮地檢署獲報後，由檢察官葉柏岳指揮偵辦，指揮刑事局、花蓮縣警局刑事警察大隊調查，昨天分別於花蓮縣、新北市、台北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索，拘提李振瑋等12人到案說明。

經專案小組追查金流，發現李振瑋名下公司帳戶，部分金額確實是被害人匯入款項，且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元。

李振瑋名下公司雖於111年9月底變更負責人，檢警調查，7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元，部分涉及鉅額詐欺贓款，與詐欺集團使用帳戶表徵相同，犯嫌均佯稱是幣商集團。

檢方今天複訊後，認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大，考量被告彼此間供述或有出入，針對扣案行動電話及相關資料，尚有勾稽金流以釐清，諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保，另2人限制住居。

李振瑋晚間接受媒體聯訪指出，是有誤會，會爭取釐清事實。（編輯：謝雅竹）1130320