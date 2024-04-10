砂卡礑5遺體尋獲 花檢法醫採DNA連夜送驗確認身分

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮強震，新北市游姓一家5口正巧行經砂卡礑步道而罹難，今天遺體已順利挖出並移置花蓮市立殯儀館；花蓮地檢表示，已由法醫逐一採集DNA檢體，連夜送往法醫研究所鑑驗以確認身分。

花蓮地方檢察署發布訊息表示，花蓮地區4月3日上午發生芮氏規模7.2強震（震度6強）時，新北市游姓一家5口正巧行經砂卡礑步道，案發後游姓一家5口全失聯，搜救人員雖於4月5日在步道內發現疑似游姓父女之2名罹難者，但遭巨石壓埋而未能即時移出。

經搜救人員鍥而不捨，克服連日餘震、降雨等困境，並出動大型機具挖掘後，今天中午在砂卡礑步道0.5公里附近，順利將疑似游姓父女之2具遺體移出並送往花蓮市立殯儀館。

下午3時至5時間，陸續在同一處下方發現另3具遺體，經現場搜救人員努力，均已順利挖掘運出並移置花蓮市立殯儀館。

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檢察官葉柏岳中午獲報後，即率同法醫師、書記官團隊前往花蓮市立殯儀館相驗，且因獲悉尚有遺體運出，持續留守殯儀館，經檢察官依序相驗5具遺體後，因遺體容貌、肢體均嚴重腐敗，家屬也無法確認身分，僅能初步就體型（第1名男性約168公分、第2名女性約158公分、第3名女性160公分以上、第4名男性約127公分、第5名女性約100公分）研判，疑為游姓一家5口。

花蓮地方檢察署指出，為慎重起見，已由本署法醫師逐一採集DNA檢體，連夜送往法醫研究所鑑驗，如經比對確認為游姓一家5口，檢察官將儘速開立相驗屍體證明書並發還遺體，讓罹難者得以安息，撫慰家屬喪親之痛。（編輯：陳仁華）1130410