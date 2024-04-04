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鐘睒睒蟬聯富比世中國首富 總財產卻是4年來新低

2024/4/4 14:46
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（中央社台北4日電）美國雜誌「富比世」（Forbes）公布2024年全球富豪排行榜，農夫山泉創辦人鍾睒睒連續第4年成為中國首富，然而總排名較去年下降，總財富623億美元（約合新台幣1.99兆元）更是4年來新低。

根據紅星新聞、每日經濟新聞，鐘睒睒從2021年首次登上中國首富寶座以來，已是連續第4年獲得這項榮譽。今年的財富估值為623億美元，較一年前的680億美元有所下降，而鐘睒睒的財富於2021年時達到689億美元。

另一方面，鐘睒睒在今年的總榜單上排名第24位，低於去年的15名，同樣也創下4年來最低名次。

除了鐘睒睒，中國前10大富豪中，字節跳動創辦人張一鳴、騰訊創辦人馬化騰的資產也較去年縮水，阿里巴巴創辦人馬雲的財富則較去年略為增加。

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名列中國富豪第3名的拚多多創辦人黃崢，財富在過去1年間增加了80億美元，達到389億美元。報導指出，這是受益於購物網站Temu在美國大獲成功後，拚多多的股價在過去1年攀升了近30%。

報導提及，中國上榜的富豪總計406人，連續第3年下降，少於去年的495人以及2021年創下紀錄的626人。中國富豪的總財富從去年的1.67兆美元降至今年的1.33兆美元，也低於2022年的1.96兆美元和2021年的2.5兆美元。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130404

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